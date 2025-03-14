Невроз и психоз: почему не следует думать, что это одно и то же
Многие люди воспринимают как что-то единое состояния невроза и психоза, однако это не одно и то же. Невроз хотя и доставляет дискомфорт, обычно не нарушает связь с реальностью и хорошо поддается коррекции, лечению (иногда для этого лишь необходимы некоторые изменения в образе жизни). Психоз, напротив, является тяжелым состоянием, требующим срочного медицинского вмешательства, об этом рассказа психиатр Михаил Каштанов.
Что такое невроз?
Невроз (или невротическое расстройство) — это группа психических расстройств, которые возникают в результате длительного стресса, внутренних конфликтов или слишком сильного эмоционального напряжения. При неврозе у человека сохраняется критическое отношение к своему состоянию, отсутствуют грубые нарушения восприятия реальности.
Основные признаки невроза:
Тревожность, раздражительность, эмоциональная неустойчивость;
Навязчивые мысли или действия: обсессии и компульсии;
Соматические симптомы: головные боли, учащенное сердцебиение, потливость;
Нарушения сна: бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость;
Снижение работоспособности и концентрации внимания.
Причины невроза:
Хронический стресс (на работе, в семье, в отношениях);
Внутренние конфликты (например, между желаниями и моральными принципами);
Детские психологические травмы;
Переутомление и недостаток отдыха;
Также существует генетическая предрасположенность к тревожным расстройствам. Такая предрасположенность означает, что у человека имеются наследственные особенности, которые повышают риск развития таких состояний, как тревожность, панические атаки или фобии. Это связано с передачей определенных генов, которые влияют на работу нервной системы, выработку нейромедиаторов (например, серотонина) и реакцию на стресс. В то же время, на то, как сильно может проявляться генетическая предрасположенность к тревожным расстройствам, влияют внешние факторы: стресс, воспитание, образ жизни.
Что такое психоз?
Психоз — это тяжелое психическое расстройство, при котором человек теряет связь с реальностью. Психозы сопровождаются галлюцинациями, бредом и серьезными нарушениями мышления и поведения. В отличие от невроза, при психозе человек не осознает, что его восприятие реальности искажено.
Основные признаки психоза:
Галлюцинации: слуховые, зрительные, тактильные);
Бредовые идеи: например, мания преследования или величия;
Дезорганизованное мышление и речь;
Неадекватное поведение: агрессия, замкнутость, странные действия;
Эмоциональная нестабильность: резкие перепады настроения.
Причины психоза:
Генетическая предрасположенность: наследственная шизофрения или биполярное расстройство;
Травмы головного мозга;
Употребление алкоголя, наркотиков;
Тяжелые инфекции или заболевания (например, энцефалит);
Сильный стресс или психологическая травма (реактивный психоз).
Чем схожи невроз и психоз
Несмотря на существенные различия, невроз и психоз имеют некоторые общие черты:
Оба состояния связаны с нарушениями психического здоровья;
Могут сопровождаться тревожностью, эмоциональной нестабильностью, нарушениями сна;
Влияют на качество жизни и социальную адаптацию человека;
Требуют профессиональной помощи, особенно при длительном течении.
Когда необходимо лечение?
Лечение необходимо в обоих случаях, но подходы к терапии различаются.
Невроз: в его случае лечение требуется, если симптомы мешают повседневной жизни (работе, учебе, отношениям), или если возникают сильная тревожность, панические атаки или депрессия;
Психоз: лечение необходимо всегда, так как психоз представляет угрозу для самого человека и окружающих. При его острых симптомах требуется срочное вмешательство.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий