Невроз и психоз: почему не следует думать, что это одно и то же

Невроз и психоз — это разные состояния, которые требуют разного подхода к лечению.Многие люди воспринимают как что-то единое состояния невроза и психоза, однако это не одно и то же. Невроз хотя и доставляет дискомфорт, обычно не нарушает связь с реальностью и хорошо поддается коррекции, лечению (иногда для этого лишь необходимы некоторые изменения в образе жизни). Психоз, напротив, является тяжелым состоянием, требующим срочного медицинского вмешательства, об этом рассказа психиатр Михаил Каштанов.Что такое невроз?Невроз (или невротическое расстройство) — это группа психических расстройств, которые возникают в результате длительного стресса, внутренних конфликтов или слишком сильного эмоционального напряжения. При неврозе у человека сохраняется критическое отношение к своему состоянию, отсутствуют грубые нарушения восприятия реальности.Основные признаки невроза:Тревожность, раздражительность, эмоциональная неустойчивость;Навязчивые мысли или действия: обсессии и компульсии;Соматические симптомы: головные боли, учащенное сердцебиение, потливость;Нарушения сна: бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость;Снижение работоспособности и концентрации внимания.Причины невроза:Хронический стресс (на работе, в семье, в отношениях);Внутренние конфликты (например, между желаниями и моральными принципами);Детские психологические травмы;Переутомление и недостаток отдыха;Также существует генетическая предрасположенность к тревожным расстройствам. Такая предрасположенность означает, что у человека имеются наследственные особенности, которые повышают риск развития таких состояний, как тревожность, панические атаки или фобии. Это связано с передачей определенных генов, которые влияют на работу нервной системы, выработку нейромедиаторов (например, серотонина) и реакцию на стресс. В то же время, на то, как сильно может проявляться генетическая предрасположенность к тревожным расстройствам, влияют внешние факторы: стресс, воспитание, образ жизни.Что такое психоз?Психоз — это тяжелое психическое расстройство, при котором человек теряет связь с реальностью. Психозы сопровождаются галлюцинациями, бредом и серьезными нарушениями мышления и поведения. В отличие от невроза, при психозе человек не осознает, что его восприятие реальности искажено.Основные признаки психоза:Галлюцинации: слуховые, зрительные, тактильные);Бредовые идеи: например, мания преследования или величия;Дезорганизованное мышление и речь;Неадекватное поведение: агрессия, замкнутость, странные действия;Эмоциональная нестабильность: резкие перепады настроения.Причины психоза:Генетическая предрасположенность: наследственная шизофрения или биполярное расстройство;Травмы головного мозга;Употребление алкоголя, наркотиков;Тяжелые инфекции или заболевания (например, энцефалит);Сильный стресс или психологическая травма (реактивный психоз).Чем схожи невроз и психозНесмотря на существенные различия, невроз и психоз имеют некоторые общие черты:Оба состояния связаны с нарушениями психического здоровья;Могут сопровождаться тревожностью, эмоциональной нестабильностью, нарушениями сна;Влияют на качество жизни и социальную адаптацию человека;Требуют профессиональной помощи, особенно при длительном течении.Когда необходимо лечение?Лечение необходимо в обоих случаях, но подходы к терапии различаются.Невроз: в его случае лечение требуется, если симптомы мешают повседневной жизни (работе, учебе, отношениям), или если возникают сильная тревожность, панические атаки или депрессия;Психоз: лечение необходимо всегда, так как психоз представляет угрозу для самого человека и окружающих. При его острых симптомах требуется срочное вмешательство.

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