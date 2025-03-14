Британские тренеры выяснили, когда лучше гулять для улучшения здоровья
Послеобеденные прогулки способствуют улучшению пищеварения, снижению сахара в крови и повышению продуктивности. Для расслабления перед сном также лучше выбрать вечерние прогулки, которые снижают уровень стресса и помогают быстрее заснуть.
В свою очередь, Миланский университет выяснил, что интервальная ходьба помогает тратить больше энергии и насыщать организм кислородом, даже при коротких прогулках.
А, по данным Всемирной организации здравоохранения, регулярная ходьба снижает риск хронических заболеваний и смертность на 10%. Всего 30 минут в день могут укрепить организм и уменьшить загрязнение воздуха, если заменить часть поездок на пешие прогулки.
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