Невозможно сдержаться: какие проблемы со здоровьем мешают нам контролировать гнев

Вспышки гнева, раздражения или других негативных эмоций, которые человек не может контролировать, нередко возникают на фоне скрыто протекающих заболеваний.Неконтролируемые вспышки негативных эмоций не всегда говорят о несдержанности — они могут обуславливаться психическими, гормональными или неврологическими нарушениями, а также хроническим стрессом, об этом в разговоре с MedikForum.ru напомнила психолог Анастасия Пешкова. Эксперт рассказала, какие именно патологии проявляются неконтролируемыми эмоциональными вспышками, и почему люди теряют способность сдерживаться.Психические расстройства:Депрессия: часто сопровождается раздражительностью и вспышками гнева (особенно у мужчин).Биполярное расстройство: в маниакальной фазе человек может быть агрессивным.Тревожные расстройства: постоянное напряжение может приводить к внезапным вспышкам раздражения.Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): характеризуется эмоциональной нестабильностью и вспышками гнева.Гормональные нарушения:Гипертиреоз: ему свойствен избыток гормонов щитовидной железы, вызывающий раздражительность и нервозность.Предменструальный синдром (ПМС): гормональные колебания провоцируют эмоциональные всплески у многих женщин.Климакс: у женщин в период менопаузы часто наблюдаются перепады настроения.Неврологические заболевания:Эпилепсия: некоторые формы приступов сопровождаются агрессией.Болезнь Альцгеймера: прогрессирующее заболевание может вызывать эмоциональную нестабильность.Травмы головного мозга: повреждения лобных долей, отвечающих за контроль эмоций, могут приводить к вспышкам гнева.Хронический стресс и переутомление:Если человек испытывает длительное напряжение, это истощает нервную систему, и способность контролировать эмоции ухудшается.Злоупотребление психоактивными веществами:Алкоголь, наркотики и некоторые лекарства также могут вызывать агрессию и эмоциональную нестабильность.Особенности неконтролируемых эмоциональных вспышекВнезапность: эмоции возникают быстро и часто без видимой (для окружающих) причины.Интенсивность: реакция может быть несоразмерна ситуации (например, возникает сильный гнев из-за мелочи).Короткая продолжительность: вспышка длится несколько минут, после чего человек может чувствовать вину или стыд.Физические проявления: возникают учащенное сердцебиение, потливость, дрожь.Неспособность остановиться: человек вполне может осознавать, что теряет контроль, но все равно не способен сдержаться.Как это проявляется при разных патологиях:Депрессия:У человека могут возникать вспышки гнева из-за мелочей, например, из-за незначительного замечания или небольшой ошибки. После вспышки часто наступает чувство вины, что усугубляет подавленное состояние.Биполярное расстройство:В маниакальной фазе человек может быть чрезмерно раздражительным, реагируя агрессивно даже на нейтральные замечания. Эмоциональные вспышки часто сопровождаются импульсивными действиями, например, необдуманными тратами или резкими высказываниями.Тревожные расстройства:Человек может «взрываться» из-за ощущения постоянного напряжения, даже если внешних причин для гнева нет. Вспышки часто сопровождаются физическими симптомами: тремором, покраснением, сердцебиением, потливостью.Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР):Вспышки гнева могут быть спровоцированы триггерами, напоминающими о травмирующем событии, например, громкими звуками или определенными словами. После вспышки человек может чувствовать опустошение или страх, что усиливает его эмоциональную нестабильность.Гипертиреоз:Раздражительность часто проявляется как чрезмерная реакция на обычные бытовые ситуации, например, на шум или ожидание в очереди. Человек может чувствовать, что эмоции резко накатывают волной, и он не успевает их осознать.Предменструальный синдром (ПМС):Эмоциональные вспышки часто возникают без видимой причины и могут быть направлены на близких людей. После этого приходит осознание, что реакция была чрезмерной.Болезнь Альцгеймера:Вспышки гнева могут быть вызваны чувством растерянности или страха из-за потери ориентации во времени и пространстве. Человек может агрессивно реагировать на попытки помочь, воспринимая их как угрозу.Хронический стресс и переутомление:Эмоциональные срывы часто возникают из-за накопленного напряжения, например, после долгого рабочего дня. Человек может сорваться на близких, даже если они не являются причиной его раздражения.Злоупотребление психоактивными веществами:Вспышки агрессии или чрезмерно эмоциональных реакций могут быть спонтанными и не связанными с реальными событиями.Почему люди не могут сдержаться?Биологические причины:Нарушается производство нейромедиаторов (серотонина, дофамина) в мозге.Возникают гормональные сбои (например, избыток кортизола усиливает реакцию на стресс).Психологические причины:Низкая стрессоустойчивость: человек не приучен и не умеет справляться с давлением.Неразрешенные внутренние конфликты:Долго подавляемые негативные эмоции накапливаются и вырываются наружу.Внешние факторы:Токсичные отношения, постоянное напряжение в семье или на работе, недостаток сна и отдыха истощают нервную систему.Как справляться с неконтролируемыми вспышками?Обратиться к специалисту:Психиатр или психотерапевт поможет выявить причину и назначить лечение (например, антидепрессанты или терапию).Эндокринолог проверит гормональный фон.Невролог исключит заболевания мозга.Работа над собой:Необходимо осваивать техники релаксации: например, дыхательные упражнения;Полезно вести дневник эмоций, чтобы отслеживать триггеры.Изменение образа жизни:Регулярный сон: 7–8 часов в сутки.Физическая активность: занятия споротом и прогулки на свежем воздухе снижают уровень стресса.Сбалансированное питание: довольно часто эмоциональная нестабильность обостряется и усугубляется недостатком питательных веществ: витаминов (например, витамина D и витаминов группы B), минералов (например, йода или магния).

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