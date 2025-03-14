Невозможно сдержаться: какие проблемы со здоровьем мешают нам контролировать гнев
Неконтролируемые вспышки негативных эмоций не всегда говорят о несдержанности — они могут обуславливаться психическими, гормональными или неврологическими нарушениями, а также хроническим стрессом, об этом в разговоре с MedikForum.ru напомнила психолог Анастасия Пешкова. Эксперт рассказала, какие именно патологии проявляются неконтролируемыми эмоциональными вспышками, и почему люди теряют способность сдерживаться.
Психические расстройства:
Депрессия: часто сопровождается раздражительностью и вспышками гнева (особенно у мужчин).
Биполярное расстройство: в маниакальной фазе человек может быть агрессивным.
Тревожные расстройства: постоянное напряжение может приводить к внезапным вспышкам раздражения.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): характеризуется эмоциональной нестабильностью и вспышками гнева.
Гормональные нарушения:
Гипертиреоз: ему свойствен избыток гормонов щитовидной железы, вызывающий раздражительность и нервозность.
Предменструальный синдром (ПМС): гормональные колебания провоцируют эмоциональные всплески у многих женщин.
Климакс: у женщин в период менопаузы часто наблюдаются перепады настроения.
Неврологические заболевания:
Эпилепсия: некоторые формы приступов сопровождаются агрессией.
Болезнь Альцгеймера: прогрессирующее заболевание может вызывать эмоциональную нестабильность.
Травмы головного мозга: повреждения лобных долей, отвечающих за контроль эмоций, могут приводить к вспышкам гнева.
Хронический стресс и переутомление:
Если человек испытывает длительное напряжение, это истощает нервную систему, и способность контролировать эмоции ухудшается.
Злоупотребление психоактивными веществами:
Алкоголь, наркотики и некоторые лекарства также могут вызывать агрессию и эмоциональную нестабильность.
Особенности неконтролируемых эмоциональных вспышек
Внезапность: эмоции возникают быстро и часто без видимой (для окружающих) причины.
Интенсивность: реакция может быть несоразмерна ситуации (например, возникает сильный гнев из-за мелочи).
Короткая продолжительность: вспышка длится несколько минут, после чего человек может чувствовать вину или стыд.
Физические проявления: возникают учащенное сердцебиение, потливость, дрожь.
Неспособность остановиться: человек вполне может осознавать, что теряет контроль, но все равно не способен сдержаться.
Как это проявляется при разных патологиях:
Депрессия:
У человека могут возникать вспышки гнева из-за мелочей, например, из-за незначительного замечания или небольшой ошибки. После вспышки часто наступает чувство вины, что усугубляет подавленное состояние.
Биполярное расстройство:
В маниакальной фазе человек может быть чрезмерно раздражительным, реагируя агрессивно даже на нейтральные замечания. Эмоциональные вспышки часто сопровождаются импульсивными действиями, например, необдуманными тратами или резкими высказываниями.
Тревожные расстройства:
Человек может «взрываться» из-за ощущения постоянного напряжения, даже если внешних причин для гнева нет. Вспышки часто сопровождаются физическими симптомами: тремором, покраснением, сердцебиением, потливостью.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР):
Вспышки гнева могут быть спровоцированы триггерами, напоминающими о травмирующем событии, например, громкими звуками или определенными словами. После вспышки человек может чувствовать опустошение или страх, что усиливает его эмоциональную нестабильность.
Гипертиреоз:
Раздражительность часто проявляется как чрезмерная реакция на обычные бытовые ситуации, например, на шум или ожидание в очереди. Человек может чувствовать, что эмоции резко накатывают волной, и он не успевает их осознать.
Предменструальный синдром (ПМС):
Эмоциональные вспышки часто возникают без видимой причины и могут быть направлены на близких людей. После этого приходит осознание, что реакция была чрезмерной.
Болезнь Альцгеймера:
Вспышки гнева могут быть вызваны чувством растерянности или страха из-за потери ориентации во времени и пространстве. Человек может агрессивно реагировать на попытки помочь, воспринимая их как угрозу.
Хронический стресс и переутомление:
Эмоциональные срывы часто возникают из-за накопленного напряжения, например, после долгого рабочего дня. Человек может сорваться на близких, даже если они не являются причиной его раздражения.
Злоупотребление психоактивными веществами:
Вспышки агрессии или чрезмерно эмоциональных реакций могут быть спонтанными и не связанными с реальными событиями.
Почему люди не могут сдержаться?
Биологические причины:
Нарушается производство нейромедиаторов (серотонина, дофамина) в мозге.
Возникают гормональные сбои (например, избыток кортизола усиливает реакцию на стресс).
Психологические причины:
Низкая стрессоустойчивость: человек не приучен и не умеет справляться с давлением.
Неразрешенные внутренние конфликты:
Долго подавляемые негативные эмоции накапливаются и вырываются наружу.
Внешние факторы:
Токсичные отношения, постоянное напряжение в семье или на работе, недостаток сна и отдыха истощают нервную систему.
Как справляться с неконтролируемыми вспышками?
Обратиться к специалисту:
Психиатр или психотерапевт поможет выявить причину и назначить лечение (например, антидепрессанты или терапию).
Эндокринолог проверит гормональный фон.
Невролог исключит заболевания мозга.
Работа над собой:
Необходимо осваивать техники релаксации: например, дыхательные упражнения;
Полезно вести дневник эмоций, чтобы отслеживать триггеры.
Изменение образа жизни:
Регулярный сон: 7–8 часов в сутки.
Физическая активность: занятия споротом и прогулки на свежем воздухе снижают уровень стресса.
Сбалансированное питание: довольно часто эмоциональная нестабильность обостряется и усугубляется недостатком питательных веществ: витаминов (например, витамина D и витаминов группы B), минералов (например, йода или магния).
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