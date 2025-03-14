Не только когда низкий гемоглобин: 10 веских причин записаться к гематологу
Гематология — это важный раздел медицины, который изучает систему кроветворения и образования клеток крови, ее свертывания и, соответственно, те патологические изменения и состояния, которые могут происходить с ними.
При этом гематология очень тесно переплетается практически со всеми разделами медицины: онкологией, иммунологией, ревматологией, хирургией и другими. В каких же случаях пациенты могут быть направлены к врачу-гематологу или когда к такому доктору нужно обратиться самостоятельно? Есть десять причин.
Анемия
Пожалуй, самая частая причина обращений к гематологу. Это патологическое состояние, когда в общем анализе крови наблюдается снижение уровня гемоглобина. При этом значимую долю всех видов анемий составляют именно железодефицитные анемии. Развитию данного вида анемий длительное время предшествует латентный дефицит железа, проявляющийся в анализах крови в виде снижения запасов железа — уровня ферритина.
Мало или много лейкоцитов и тромбоцитов
Довольно часто к гематологу обращаются с изменением уровня лейкоцитов. Увеличение уровня лейкоцитов называется лейкоцитозом, а снижение — лейкопенией. Во всех случаях причины довольно многогранны, и задача врача-гематолога установить точную причину этих изменений.
Тромбоциты являются одним из видов клеток крови, имеющих такое же важное значение для организма человека, поскольку они участвуют в механизмах свертывания крови. Увеличение уровня тромбоцитов называется тромбоцитозом, а снижение — тромбоцитопенией. Как и в случае с лейкоцитами, причины изменения их уровня очень разнообразны. Нормы тромбоцитов в крови: что будет, если их мало или много, — объясняет гематолог.
Увеличение лимфоузлов
Мы все иногда замечали, что при определенных состояниях, заболеваниях могут увеличиваться лимфоузлы в различных зонах организма. Лимфоузлы представляют собой периферический орган лимфатической системы. При определенных патологических состояниях может происходить увеличение лимфатических узлов — как одного, так и нескольких в одной или нескольких различных зонах нашего организма. Данные изменения также будут являться основанием для посещения гематолога.
Кровотечения, синяки
Носовые кровотечения, необъяснимое появление синяков на теле, долго не останавливается кровь при ранах и порезах, обильные месячные у женщин — вот далеко не полный список жалоб, которые могут ощущать пациенты и, к сожалению, не всегда уделяют этим признакам должного внимания.
Один из видов нарушений работы свертывающей системы крови проявляется так называемым геморрагическим синдромом. Здесь также потребуется дообследование и лечение с помощью врача-гематолога.
Тромбозы
Другое противоположное нарушение работы системы свертывания крови может проявляться в виде тромбозов и тромбофлебитов сосудов различных размеров и расположений. Данное нарушение системы свертывания крови также является причиной развития инсультов и инфарктов. Эти состояния, как правило, требуют экстренной, незамедлительной медицинской помощи.
Планирование беременности
Очень важная категория пациентов, которым тоже часто требуется помощь врача-гематолога, — это женщины, планирующие беременность, проходящие подготовку к процедуре ЭКО, беременные и женщины в послеродовом периоде. Здесь основными задачами врача гематолога являются коррекция уровня гемоглобина и запасов железа, предупреждение рисков развития как тромбоэмболических осложнений, так и кровотечений на всех этапах — от планирования беременности до рождения ребенка.
Подготовка к операции
Очень часто врачи-гематологи взаимодействуют с врачами-хирургами в рамках подготовки пациентов к оперативным вмешательствам любого профиля. Здесь также основные вопросы и задачи, которые стоят перед гематологом, — это выявление и коррекция анемии, дефицита железа, а также оценка рисков кровотечений и тромбозов, так как это имеет колоссальное значение для жизни и здоровья пациента.
Температура
Одним из показателей теплового состояния человека является температура тела. Нормальной температурой тела человека, измеренной в подмышечной впадине, считается 36,6 оС. Она может чуть отличаться от других мест измерения. Помимо физиологических изменений температуры на ее значение влияет состояние органов и систем.
Множество различных патологических процессов, помимо простудных заболеваний, может сопровождаться изменением температуры тела. Когда причины повышения температуры тела не находят объяснения, также будет рационально направить пациента к гематологу.
Второе мнение или конечная инстанция
Врачам часто требуется помощь врачей других различных специальностей, включая гематолога, для поиска причин тех или иных патологических состояний, при которых не только происходят изменения в анализах крови, но и клиническая картина не позволяет быстро и правильно установить диагноз.
Во всех указанных случаях пациенты могут обратиться на консультацию к гематологу как самостоятельно, так и по направлению лечащего врача.
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