Не только когда низкий гемоглобин: 10 веских причин записаться к гематологу

Иногда терапевт, изучив анализ крови, направляет пациента к гематологу. Далеко не все знают, зачем это нужно и какие проблемы в анализах требуют участия этого специалиста. Попробуем разобраться.Гематология — это важный раздел медицины, который изучает систему кроветворения и образования клеток крови, ее свертывания и, соответственно, те патологические изменения и состояния, которые могут происходить с ними.При этом гематология очень тесно переплетается практически со всеми разделами медицины: онкологией, иммунологией, ревматологией, хирургией и другими. В каких же случаях пациенты могут быть направлены к врачу-гематологу или когда к такому доктору нужно обратиться самостоятельно? Есть десять причин.АнемияПожалуй, самая частая причина обращений к гематологу. Это патологическое состояние, когда в общем анализе крови наблюдается снижение уровня гемоглобина. При этом значимую долю всех видов анемий составляют именно железодефицитные анемии. Развитию данного вида анемий длительное время предшествует латентный дефицит железа, проявляющийся в анализах крови в виде снижения запасов железа — уровня ферритина.Мало или много лейкоцитов и тромбоцитовДовольно часто к гематологу обращаются с изменением уровня лейкоцитов. Увеличение уровня лейкоцитов называется лейкоцитозом, а снижение — лейкопенией. Во всех случаях причины довольно многогранны, и задача врача-гематолога установить точную причину этих изменений.Тромбоциты являются одним из видов клеток крови, имеющих такое же важное значение для организма человека, поскольку они участвуют в механизмах свертывания крови. Увеличение уровня тромбоцитов называется тромбоцитозом, а снижение — тромбоцитопенией. Как и в случае с лейкоцитами, причины изменения их уровня очень разнообразны. Нормы тромбоцитов в крови: что будет, если их мало или много, — объясняет гематолог.Увеличение лимфоузловМы все иногда замечали, что при определенных состояниях, заболеваниях могут увеличиваться лимфоузлы в различных зонах организма. Лимфоузлы представляют собой периферический орган лимфатической системы. При определенных патологических состояниях может происходить увеличение лимфатических узлов — как одного, так и нескольких в одной или нескольких различных зонах нашего организма. Данные изменения также будут являться основанием для посещения гематолога.Кровотечения, синякиНосовые кровотечения, необъяснимое появление синяков на теле, долго не останавливается кровь при ранах и порезах, обильные месячные у женщин — вот далеко не полный список жалоб, которые могут ощущать пациенты и, к сожалению, не всегда уделяют этим признакам должного внимания.Один из видов нарушений работы свертывающей системы крови проявляется так называемым геморрагическим синдромом. Здесь также потребуется дообследование и лечение с помощью врача-гематолога.ТромбозыДругое противоположное нарушение работы системы свертывания крови может проявляться в виде тромбозов и тромбофлебитов сосудов различных размеров и расположений. Данное нарушение системы свертывания крови также является причиной развития инсультов и инфарктов. Эти состояния, как правило, требуют экстренной, незамедлительной медицинской помощи.Планирование беременностиОчень важная категория пациентов, которым тоже часто требуется помощь врача-гематолога, — это женщины, планирующие беременность, проходящие подготовку к процедуре ЭКО, беременные и женщины в послеродовом периоде. Здесь основными задачами врача гематолога являются коррекция уровня гемоглобина и запасов железа, предупреждение рисков развития как тромбоэмболических осложнений, так и кровотечений на всех этапах — от планирования беременности до рождения ребенка.Подготовка к операцииОчень часто врачи-гематологи взаимодействуют с врачами-хирургами в рамках подготовки пациентов к оперативным вмешательствам любого профиля. Здесь также основные вопросы и задачи, которые стоят перед гематологом, — это выявление и коррекция анемии, дефицита железа, а также оценка рисков кровотечений и тромбозов, так как это имеет колоссальное значение для жизни и здоровья пациента.ТемператураОдним из показателей теплового состояния человека является температура тела. Нормальной температурой тела человека, измеренной в подмышечной впадине, считается 36,6 оС. Она может чуть отличаться от других мест измерения. Помимо физиологических изменений температуры на ее значение влияет состояние органов и систем.Множество различных патологических процессов, помимо простудных заболеваний, может сопровождаться изменением температуры тела. Когда причины повышения температуры тела не находят объяснения, также будет рационально направить пациента к гематологу.Второе мнение или конечная инстанцияВрачам часто требуется помощь врачей других различных специальностей, включая гематолога, для поиска причин тех или иных патологических состояний, при которых не только происходят изменения в анализах крови, но и клиническая картина не позволяет быстро и правильно установить диагноз.Во всех указанных случаях пациенты могут обратиться на консультацию к гематологу как самостоятельно, так и по направлению лечащего врача.

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