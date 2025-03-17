Гормональный дисбаланс весной: что помогает справиться с ним и вернуть гормоны в норму
Плохое самочувствие, которое могут ощущать многие в начале весны, часто бывает связано с гормональным дисбалансом — ему свойственно обостряться именно в переходные периоды года.
«Гормональный дисбаланс — это нарушение в работе эндокринной системы, при котором уровень гормонов отклоняется от нормы. Весной такое отклонение может возникать из-за влияния на организм разных факторов», - рассказала эндокринолог Антонина Гуреева.
Что провоцирует гормональный дисбаланс весной?
Изменение светового дня. Увеличение продолжительности светового дня отражается на производстве мелатонина (гормона сна) и серотонина (гормона радости). Возникающие изменения в их выработке могут вести к нарушению циркадных ритмов и колебаниям гормонального фона.
Дефицитные состояния. После зимы организм часто испытывает дефицит витаминов и минералов, таких как витамин D, магний, цинк и селен, которые играют важную роль в синтезе гормонов. Это тоже отражается на их балансе.
Стресс. Весенняя перестройка организма, связанная с необходимостью адаптироваться к новым климатическим условиям, может вызывать его ответную реакцию в виде стресса, сопровождаемую повышенной выработкой кортизола (гормона стресса). Избыток кортизола негативно влияет на баланс других гормонов, таких как эстроген, прогестерон или тестостерон.
Рацион. Зимой люди склонны употреблять больше тяжелой и калорийной пищи, а также недостаточно едят свежих растительных продуктов, богатых витаминами, макро- и микроэлементами. Это может негативно сказываться на состоянии щитовидной железы и надпочечников, отвечающих за выработку гормонов. Из-за накопительного эффекта нарушения в их работе становятся особенно заметными к началу весны.
Аллергические реакции. Весной они обостряются и также способны влиять на гормональный фон, если сопровождаются воспалительными процессами.
Симптомы гормонального дисбаланса
Гормональный дисбаланс может проявляться по-разному в зависимости от того, какие гормоны отклоняются от нормы.
Вот его наиболее распространенные симптомы:
Усталость и сонливость;
Перепады настроения, раздражительность или апатия;
Нарушения сна (бессонница или чрезмерная сонливость);
Проблемы с кожей (акне, повышенная сухость или жирность);
Колебания веса;
Изменения менструального цикла у женщин;
Снижение либидо;
Выпадение волос или их чрезмерный рост в нежелательных местах.
Что помогает вернуть гормоны в норму?
Правильное питание играет ключевую роль в поддержании гормонального баланса. Вот продукты, которые помогают нормализовать его и улучшить состояние:
Жирная рыба. Лосось, скумбрия, сардины и другая жирная рыба богаты омега-3 жирными кислотами, которые снижают воспаление и поддерживают работу щитовидной железы.
Орехи и семена. Грецкие, миндаль, семена льна содержат полезные жиры, магний и цинк, которые необходимы для синтеза гормонов.
Крестоцветные овощи. Разные виды капусты помогают печени выводить избыток эстрогена из организма.
Яйца. Они обеспечивают организм холестерином, который является основой для синтеза половых гормонов, а также витамином D, важным для иммунной системы.
Ферментированные продукты. Кефир, йогурт, квашеная капуста эффективно поддерживают здоровое функционирование кишечника, что напрямую влияет на гормональный баланс.
Зелень. Шпинат, петрушка, укроп и другая зелень богаты магнием и витаминами группы B, которые помогают снизить уровень кортизола.
Куркума. Эта специя поддерживает работу печени, которая отвечает за синтез и активацию определенных гормонов.
Цельнозерновые продукты. Не дробленые крупы богаты клетчаткой, помогающей стабилизировать уровень сахара в крови, что важно для баланса инсулина.
Что еще полезно для нормализации гормонального фона:
Регулярная физическая активность (помогает снизить уровень кортизола и улучшить выработку эндорфинов);
Сон продолжительностью 7-9 часов в сутки;
Меры, направленные на снижение стресса;
Пребывание на свежем воздухе.
«Солнечный свет способствует выработке витамина D, который играет важную роль в регуляции гормонов».
Что нужно знать: если симптомы гормонального дисбаланса сохраняются длительное время, необходимо обратиться к врачу — он определит, какие анализы необходимо выполнить, чтобы установить причину нарушения.
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