Гормональный дисбаланс весной: что помогает справиться с ним и вернуть гормоны в норму

Почему весной возникает гормональный дисбаланс, как он проявляется, и что помогает с решением этой проблемы — разбираемся вместе с врачом.Плохое самочувствие, которое могут ощущать многие в начале весны, часто бывает связано с гормональным дисбалансом — ему свойственно обостряться именно в переходные периоды года.«Гормональный дисбаланс — это нарушение в работе эндокринной системы, при котором уровень гормонов отклоняется от нормы. Весной такое отклонение может возникать из-за влияния на организм разных факторов», - рассказала эндокринолог Антонина Гуреева.Что провоцирует гормональный дисбаланс весной?Изменение светового дня. Увеличение продолжительности светового дня отражается на производстве мелатонина (гормона сна) и серотонина (гормона радости). Возникающие изменения в их выработке могут вести к нарушению циркадных ритмов и колебаниям гормонального фона.Дефицитные состояния. После зимы организм часто испытывает дефицит витаминов и минералов, таких как витамин D, магний, цинк и селен, которые играют важную роль в синтезе гормонов. Это тоже отражается на их балансе.Стресс. Весенняя перестройка организма, связанная с необходимостью адаптироваться к новым климатическим условиям, может вызывать его ответную реакцию в виде стресса, сопровождаемую повышенной выработкой кортизола (гормона стресса). Избыток кортизола негативно влияет на баланс других гормонов, таких как эстроген, прогестерон или тестостерон.Рацион. Зимой люди склонны употреблять больше тяжелой и калорийной пищи, а также недостаточно едят свежих растительных продуктов, богатых витаминами, макро- и микроэлементами. Это может негативно сказываться на состоянии щитовидной железы и надпочечников, отвечающих за выработку гормонов. Из-за накопительного эффекта нарушения в их работе становятся особенно заметными к началу весны.Аллергические реакции. Весной они обостряются и также способны влиять на гормональный фон, если сопровождаются воспалительными процессами.Симптомы гормонального дисбалансаГормональный дисбаланс может проявляться по-разному в зависимости от того, какие гормоны отклоняются от нормы.Вот его наиболее распространенные симптомы:Усталость и сонливость;Перепады настроения, раздражительность или апатия;Нарушения сна (бессонница или чрезмерная сонливость);Проблемы с кожей (акне, повышенная сухость или жирность);Колебания веса;Изменения менструального цикла у женщин;Снижение либидо;Выпадение волос или их чрезмерный рост в нежелательных местах.Что помогает вернуть гормоны в норму?Правильное питание играет ключевую роль в поддержании гормонального баланса. Вот продукты, которые помогают нормализовать его и улучшить состояние:Жирная рыба. Лосось, скумбрия, сардины и другая жирная рыба богаты омега-3 жирными кислотами, которые снижают воспаление и поддерживают работу щитовидной железы.Орехи и семена. Грецкие, миндаль, семена льна содержат полезные жиры, магний и цинк, которые необходимы для синтеза гормонов.Крестоцветные овощи. Разные виды капусты помогают печени выводить избыток эстрогена из организма.Яйца. Они обеспечивают организм холестерином, который является основой для синтеза половых гормонов, а также витамином D, важным для иммунной системы.Ферментированные продукты. Кефир, йогурт, квашеная капуста эффективно поддерживают здоровое функционирование кишечника, что напрямую влияет на гормональный баланс.Зелень. Шпинат, петрушка, укроп и другая зелень богаты магнием и витаминами группы B, которые помогают снизить уровень кортизола.Куркума. Эта специя поддерживает работу печени, которая отвечает за синтез и активацию определенных гормонов.Цельнозерновые продукты. Не дробленые крупы богаты клетчаткой, помогающей стабилизировать уровень сахара в крови, что важно для баланса инсулина.Что еще полезно для нормализации гормонального фона:Регулярная физическая активность (помогает снизить уровень кортизола и улучшить выработку эндорфинов);Сон продолжительностью 7-9 часов в сутки;Меры, направленные на снижение стресса;Пребывание на свежем воздухе.«Солнечный свет способствует выработке витамина D, который играет важную роль в регуляции гормонов».Что нужно знать: если симптомы гормонального дисбаланса сохраняются длительное время, необходимо обратиться к врачу — он определит, какие анализы необходимо выполнить, чтобы установить причину нарушения.

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