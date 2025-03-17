В розмарине нашли вещество, препятствующее болезни Альцгеймера

Ученые из Калифорнии исследовали новый метод лечения болезни Альцгеймера. Он основан на применении вещества, содержащегося в розмарине и шалфее. Это карнозиновая кислота.Карнозиновая кислота известна своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, но в чистом виде она нестабильна. В ходе нового исследования специалисты впервые синтезировали стабильное производное этого соединения. Оно показало многообещающие результаты на мышиных моделях при лечении болезни Альцгеймера.Наблюдения показали, что у грызунов, которым давали это вещество, улучшалась память, увеличивалось количество нейронных синапсов, уменьшалось воспаление и выводилось больше токсичных белков. Иными словами, снижались симптомы деменции. Команда из Исследовательского института Скриппса отметила, что состояние мышей не просто улучшилось, а практически вернулось к норме.Ученые вывели диацетилированную форму (diAcCA) вещества. Кишечник преобразовывал ее в карнозиновую кислоту, после чего она попадала в кровоток и усваивалась на 20% лучше, чем кислота в чистом виде.Важно, что diAcCA не оказывала токсического воздействия на организм мышей. При этом в их мозге уменьшилось чрезмерное накопление белков, которое является одним из признаков болезни Альцгеймера. Но нужны дополнительные клинические испытания, чтобы убедиться, что вещество оказывает то же воздействие на мозг человека. Ученые также выразили надежду, что оно может помочь в лечении других заболеваний, связанных с воспалениями, сообщает Antioxidants.Ранее российские ученые нашли способ замедлить развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона. Они разработали новое соединение, подавляющее ферроптоз – запрограммированную гибель клеток. Молекула устраняет избыточную продукцию свободных форм кислорода в клетках. При этом для здоровых клеток она безвредна. Вещество представляет собой алкильное производное фенотиазина.

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