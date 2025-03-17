Science Advances: за быстрое старение мозга отвечают семь генов

Ученые из Медицинского колледжа Пекинского союза выявили семь генов, отвечающих за быстрое биологическое старение мозга, и выделили 13 препаратов, которые могут воздействовать на них.Важнейшим параметром в исследованиях здоровья мозга является маркер brain age gap (BAG). Он представляет собой разницу между предполагаемым биологическим возрастом мозга человека и хронологическим, отражающим степень «износа» систем. Увеличенный BAG наблюдается у людей с болезнью Альцгеймера, шизофренией и другими патологиями.Известно, что «состарить» мозг могут травмы, заболевания и нездоровый образ жизни. Однако поиск неочевидных факторов, влияющих на этот параметр, остается сложной задачей.Чтобы понять, какое влияние на биологический возраст мозга оказывает генетика, ученые проанализировали биологические образцы 39 тысяч человек. Средний возраст участников составил 64 года. Помимо генетического материала исследователи использовали результаты МРТ-сканирования испытуемых, а также данные об их образе жизни, образовании и диете.Результаты показали, что семь генов — MAPT, TNFSF12, GZMB, SIRPB1, GNLY, NMB и C1RL — являются перспективными мишенями для замедления старения мозга. Исследователи также выделили области мозга, критически важные для оценки возраста органа. Ими оказались лентикулярное ядро и затылочная доля.На втором этапе ученые объединили знания о генах-мишенях, ключевых областях мозга, связанных со старением, и данные предыдущих клинических испытаний. Они выделили 13 препаратов, способных бороться со снижением когнитивных способностей. В список вошли обезболивающее средство диклофенак и лекарство от диабета метформин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки