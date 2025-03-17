Простой метод, который поможет отказаться от курения
Известно, что на ладонях, ступнях, ушных раковинах человека располагается бесчисленное множество рефлекторных точек, при надавливании на которые активизируются определенные способности организма, в том числе, к самовосстановлению.
Рефлекторный массаж стоп поможет отказаться от курения
В данном случае рефлексотерапия имеет значимые преимущества, главное из которых – эффективность. Чтобы проводить подобные процедуры вам даже не нужно обращаться в медицинские клиники или к частным специалистам. Намного приятнее и результативнее делать это самостоятельно в домашней обстановке. Прежде, чем приступить к практике, прочтите литературу, в которой описаны основы китайского массажа. Она проста для понимания, ведь все, что требуется изучить – перечень рефлекторных зон, способы их активации.
Еще одно преимущество точечного массажа при борьбе с психической зависимостью от никотина – снятие стресса. В любом случае, когда человек бросает курить, он испытывает достаточно сильный стресс, становится очень раздражительным, это замечают близкие люди, друзья, даже сотрудники на работе. Если вы будете в таком случае практиковать точечный массаж, сможете быстро и результативно справиться не только с никотиновой зависимостью, но и с чрезмерной раздражительностью, доставляющей массу проблем.
Для лечения никотиновой зависимости необходимо обработать стимулирующими массажными движениями в указанном порядке следующие рефлекторные зоны: головного мозга и легких.
Массаж необходимо проводить 2 раза в день — утром и вечером.
Для наилучшего эффекта, рекомендуем разогреть стопу — принять теплую 5-ти минутную ванну для ног и провести разминочный массаж голени и стоп.
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