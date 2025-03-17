Что не так: правильно ли вы опорожняете кишечник?

Неправильное опорожнение кишечника ведет к запорам, геморрою или даже повреждению мышц тазового дна.Опорожнение кишечника — естественный процесс, который играет важную роль в поддержании здоровья организма. Однако его делают неправильным некоторые привычки, что, в свою очередь, способствует появлению разных проблем с кишечным трактом и общим самочувствием. Что же мы делаем не так, когда ходим в туалет? — на вопрос ответила гастроэнтеролог Александра Алисова.Неправильная позаСидение на унитазе как на стуле (с прямым углом между туловищем и ногами) не является физиологически оптимальным. В таком положении прямая кишка пережимается, что затрудняет процесс опорожнения, и люди, которые так сидят, совершают большую ошибку.Длительное сидениеМногие люди проводят слишком много времени в туалете, особенно если берут с собой смартфон. Такая привычка способствует тому, что тазовое дно подвергается избыточному давлению — последствием этого становится геморройНатуживаниеЧрезмерное напряжение во время дефекации увеличивает давление на вены прямой кишки, что способствует развитию геморроя и появлению анальных трещин.Игнорирование позывовЕсли регулярно откладывать поход в туалет, это может нарушить естественный ритм работы кишечника и привести к запорам.Неправильное питаниеНедостаток клетчатки и воды в рационе делает стул более твердым, что затрудняет опорожнение кишечника.Использование слабительных без назначения врачаЧастое применение слабительных средств может привести к появлению «ленивого» кишечника, когда организм перестает самостоятельно полноценно осуществлять функцию опорожнения.Недостаточная гигиенаНеправильное подтирание или использование слишком жесткой туалетной бумаги может вызвать раздражение кожи и повысить риск инфекций.Почему лучше полностью отказаться от туалетной бумаги?Такой способ очищения раздражает и травмирует крайне нежную слизистую ткань ректальной области, способствует появлению микротрещин.Подмывание эффективнее удаляет остатки кала, чем бумага, снижая риск раздражения, инфекций и неприятного запаха.Подмывание уменьшает вероятность попадания бактерий в мочевыводящие пути (что особенно важно для женщин, так как они больше подвержены риску такого инфицирования из-за своей анатомии).Как правильно опорожнять кишечник?Чтобы процесс был комфортным и безопасным, важно соблюдать несколько правил:Правильная поза. Правильнее всего опорожняться в положении на корточках: данная поза является наиболее физиологичной для очищения кишечного тракта. В таком положении прямая кишка выпрямляется, что облегчает процесс. Тем, кто садится на унитаз, полезно ставить ноги на небольшую скамеечку, чтобы имитировать эту позу.Наклон вперед: сидя на унитазе также нужно слегка наклоняться вперед, так мышцы тазового дна лучше расслабляются.Не отвлекаясь. При посещении туалета не нужно отвлекаться на телефон или чтение.Без натуживания. Если стул не выходит легко, не следует напрягаться. Лучше покинуть туалет, немного подвигаться, выполнить несложные упражнения, попить воды (также можно выпить кофе), сделать легкий массаж живота по часовой стрелке: это помогает сформировать новый позыв.Питание и водный баланс. Следует употреблять достаточное количество клетчатки (источники – овощи, фрукты, цельнозерновые продукты) и пить воду не менее 1,5 литров в день.«Старайтесь опорожнять кишечник в одно и то же время, например, утром после пробуждения. Это помогает наладить его естественный ритм работы. После дефекации подтирайтесь или мойтесь движениями спереди назад, чтобы избежать попадания бактерий в мочевыводящие пути. Что еще важно — следует контролировать употребление продуктов, которые могут вызывать запоры, таких как фастфуд, жирная пища и сладости».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки