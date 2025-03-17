Назван фрукт, который выводит ненужное из организма

Диетолог Андрей Бобровский перечислил полезные свойства киви. По его словам, содержащиеся в этом фрукте микроэлементы выводят из организма всё лишнее.Специалист объяснил, что полезнее сего употреблять киви в сыром виде, так в нем полноценно сохраняются витамины.«Все другие способы приготовления, связанные с температурной обработкой или механической переработкой, не очень хороши в силу уничтожения многих полезных качеств», — заявил эксперт.Этот фрукт хорошо сочетается с другими ягодами и фруктами, белковыми продуктами — в некоторых рецептах значится даже мясо. Не стоит сочетать его с продуктами, имеющими выраженный кислый вкус, поскольку это может негативно отразиться на пищеварении.В киви содержится клетчатка, микроэлементы, витамины, минералы, благотворно влияющие на организм.

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