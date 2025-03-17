Нежелательные волосы: почему они появляются в неожиданных местах и когда это опасно
Рост волос на теле регулируется гормонами, в первую очередь андрогенами (мужскими половыми гормонами), которые присутствуют как у мужчин, так и у женщин. Когда баланс гормонов нарушается, это может вести к избыточному росту волос в «нехарактерных» местах, — об этом сообщила эндокринолог Антонина Гуреева.
Гормональный дисбаланс
По словам врача, у женщин избыточный рост волос (гирсутизм) часто бывает связан с повышенным уровнем андрогенов. Такой дисбаланс нередко вызывается синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), но также его причинами бывают принимаемые гормональные препараты. опухоли надпочечников или яичников.
У мужчин избыточный рост волос обычно означает гиперпродукцию тестостерона.
Генетическая предрасположенность
Некоторые люди имеют наследственную склонность к избыточному оволосению.
Возрастные изменения
С возрастом гормональный фон меняется. У женщин в период менопаузы снижается уровень эстрогенов, что может вести к появлению волос на лице. У мужчин с возрастом волосы могут начать расти в неожиданных местах, например, в ушах или носу.
Медикаменты
Некоторые лекарства, такие как кортикостероиды, анаболические стероиды или препараты для лечения эпилепсии, могут стимулировать рост волос.
Эндокринные заболевания
В некоторых случаях избыточное количество волос на теле вызывается заболеваниями щитовидной железы, гипофиза или надпочечников, нарушающих в организме гормональный баланс.
«Иногда причина избыточного роста волос остается неизвестной. Это состояние называется идиопатическим гирсутизмом и чаще всего встречается у женщин».
В каких неожиданных местах могут расти волосы?
У женщин:
Лицо. Волосы на подбородке, над верхней губой или на щеках — это наиболее распространенная проблема, связанная с гирсутизмом.
Грудь и живот. Появление волос вдоль средней линии живота или вокруг сосков может быть признаком гормонального дисбаланса.
Спина и плечи. Эти области обычно менее волосистые у женщин, но при избытке андрогенов волосы могут начать расти и здесь.
Ягодицы и внутренняя поверхность бедер. Эти зоны также могут стать проблемными при гормональных нарушениях.
У мужчин:
Уши и нос. С возрастом у мужчин часто начинают расти волосы в ушах и на носу, что связано с изменением уровня тестостерона.
Плечи и спина. Избыточное оволосение в этих областях может быть как генетической особенностью, так и признаком гормональных нарушений.
Область паха. У некоторых мужчин волосы могут распространяться на живот и бедра, что обычно связано с повышенным уровнем андрогенов.
Когда нежелательные волосы могут быть опасны?
В большинстве случаев избыточное оволосение — это косметическая проблема, но иногда оно может быть симптомом серьезных заболеваний. Вот ситуации, когда стоит обратиться к врачу:
Резкое появление волос в нехарактерных местах. Если волосы начали расти внезапно и в больших количествах, это может указывать на опухоль надпочечников, яичников или гипофиза.
Сопутствующие симптомы. Если избыточное оволосение сопровождается другими симптомами, такими как увеличение веса, акне, нарушение менструального цикла у женщин или снижение либидо у мужчин, это может быть признаком синдрома поликистозных яичников, гиперпролактинемии или других эндокринных нарушений.
Изменение структуры волос. Если волосы становятся жесткими и темными в тех местах, где раньше были тонкие и светлые, это может свидетельствовать о гормональном сбое.
Появление волос у детей
Если у ребенка до полового созревания начинают расти волосы в нехарактерных местах, это может быть признаком преждевременного полового развития или врожденных заболеваний, таких как врожденная гиперплазия надпочечников.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий