Нежелательные волосы: почему они появляются в неожиданных местах и когда это опасно

Волосы на теле — естественная часть человеческой физиологии. Однако иногда они начинают расти в неожиданных местах или в избыточном количестве, что вызывает дискомфорт и беспокойство.Рост волос на теле регулируется гормонами, в первую очередь андрогенами (мужскими половыми гормонами), которые присутствуют как у мужчин, так и у женщин. Когда баланс гормонов нарушается, это может вести к избыточному росту волос в «нехарактерных» местах, — об этом сообщила эндокринолог Антонина Гуреева.Гормональный дисбалансПо словам врача, у женщин избыточный рост волос (гирсутизм) часто бывает связан с повышенным уровнем андрогенов. Такой дисбаланс нередко вызывается синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), но также его причинами бывают принимаемые гормональные препараты. опухоли надпочечников или яичников.У мужчин избыточный рост волос обычно означает гиперпродукцию тестостерона.Генетическая предрасположенностьНекоторые люди имеют наследственную склонность к избыточному оволосению.Возрастные измененияС возрастом гормональный фон меняется. У женщин в период менопаузы снижается уровень эстрогенов, что может вести к появлению волос на лице. У мужчин с возрастом волосы могут начать расти в неожиданных местах, например, в ушах или носу.МедикаментыНекоторые лекарства, такие как кортикостероиды, анаболические стероиды или препараты для лечения эпилепсии, могут стимулировать рост волос.Эндокринные заболеванияВ некоторых случаях избыточное количество волос на теле вызывается заболеваниями щитовидной железы, гипофиза или надпочечников, нарушающих в организме гормональный баланс.«Иногда причина избыточного роста волос остается неизвестной. Это состояние называется идиопатическим гирсутизмом и чаще всего встречается у женщин».В каких неожиданных местах могут расти волосы?У женщин:Лицо. Волосы на подбородке, над верхней губой или на щеках — это наиболее распространенная проблема, связанная с гирсутизмом.Грудь и живот. Появление волос вдоль средней линии живота или вокруг сосков может быть признаком гормонального дисбаланса.Спина и плечи. Эти области обычно менее волосистые у женщин, но при избытке андрогенов волосы могут начать расти и здесь.Ягодицы и внутренняя поверхность бедер. Эти зоны также могут стать проблемными при гормональных нарушениях.У мужчин:Уши и нос. С возрастом у мужчин часто начинают расти волосы в ушах и на носу, что связано с изменением уровня тестостерона.Плечи и спина. Избыточное оволосение в этих областях может быть как генетической особенностью, так и признаком гормональных нарушений.Область паха. У некоторых мужчин волосы могут распространяться на живот и бедра, что обычно связано с повышенным уровнем андрогенов.Когда нежелательные волосы могут быть опасны?В большинстве случаев избыточное оволосение — это косметическая проблема, но иногда оно может быть симптомом серьезных заболеваний. Вот ситуации, когда стоит обратиться к врачу:Резкое появление волос в нехарактерных местах. Если волосы начали расти внезапно и в больших количествах, это может указывать на опухоль надпочечников, яичников или гипофиза.Сопутствующие симптомы. Если избыточное оволосение сопровождается другими симптомами, такими как увеличение веса, акне, нарушение менструального цикла у женщин или снижение либидо у мужчин, это может быть признаком синдрома поликистозных яичников, гиперпролактинемии или других эндокринных нарушений.Изменение структуры волос. Если волосы становятся жесткими и темными в тех местах, где раньше были тонкие и светлые, это может свидетельствовать о гормональном сбое.Появление волос у детейЕсли у ребенка до полового созревания начинают расти волосы в нехарактерных местах, это может быть признаком преждевременного полового развития или врожденных заболеваний, таких как врожденная гиперплазия надпочечников.

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