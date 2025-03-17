Гинеколог Титова дала советы по смягчению симптомов ПМС посредством питания

Каждый месяц многие женщины сталкиваются с неприятными симптомами предменструального синдрома (ПМС): отёчность, резкие перепады настроения, чувство тяжести и тяга к сладкому становятся привычными спутниками этого периода. Гинеколог, маммолог, кандидат медицинских наук и нутрициолог Елена Титова поделилась рекомендациями, как скорректировать питание, чтобы облегчить эти проявления.По словам специалиста, за несколько дней до менструации в организме происходит резкое снижение уровня эстрогена и серотонина, что провоцирует перепады настроения и желание есть углеводы. Одновременно с этим прогестерон задерживает жидкость, вызывая отёки, а ткани становятся менее чувствительны к инсулину, что приводит к скачкам сахара в крови и, как следствие, усталости и раздражению после употребления сладостей. Однако правильный рацион может помочь организму справиться с этими изменениями.Если в этот период беспокоят головные боли и тошнота, рекомендуется исключить из рациона продукты с высоким содержанием соли, такие как солёные огурцы, копчёные изделия и майонез. Также стоит отказаться от газированных напитков и алкоголя, поскольку они могут усугубить симптомы, и ограничить потребление сладкого и продуктов с глютеном: конфет, печенья, пирожных и мороженого. Важно ужинать не позднее, чем за 3-4 часа до сна.В качестве альтернативы Титова советует включить в рацион лёгкие салаты, рыбу, нежирное мясо (курицу, индейку, кролика) и гречневую кашу. Орешки, особенно кешью, будут особенно полезны в этот период.Если же ПМС сопровождается тянущими болями внизу живота, стоит обратить внимание на здоровье кишечника, обеспечив регулярный и мягкий стул. Для этого нужно исключить острые, копчёные и жирные блюда, а также газированные напитки. Вместо этого стоит добавить в рацион курагу, изюм, инжир и оливковое масло. Дополнительно помогут продукты, богатые клетчаткой: фрукты, овощи, цельнозерновые каши. Особенно полезно включить в питание семена льна и чиа, добавляя их, например, в каши.

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