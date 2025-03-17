Ортопед рассказал, как распознать и предотвратить синдром «мертвых ягодиц»

Тендинопатия, более известная как синдром «мертвых ягодиц», становится распространенной проблемой среди людей с малоподвижным образом жизни. Эта патология развивается из-за длительного сидения, частых поездок на автомобиле или неправильного выполнения физических упражнений.Травматолог-ортопед центра «Медфрендс» Мурат Хасароков подробно объяснил механизм развития данного состояния. При длительном бездействии ягодичные мышцы теряют тонус и перестают нормально функционировать, что приводит к перераспределению нагрузки на другие части опорно-двигательного аппарата. В результате человек начинает испытывать боли в пояснице, бедрах, коленях и икроножных мышцах.Специалист отметил, что основной причиной развития синдрома «мертвых ягодиц» является малоподвижный образ жизни. Даже привычка спать в позе «эмбриона» может негативно влиять на состояние ягодичных мышц, поскольку они длительное время находятся в растянутом положении, что снижает их упругость и функциональность.Хасароков выделил несколько характерных признаков, указывающих на наличие данного синдрома. К ним относятся изменения в осанке, наклон таза вперед, появление судорог в ногах и болевых ощущений в подколенных сухожилиях. При этом происходит ослабление мышц пресса и повышение жесткости мышц-сгибателей бедра.Медик предложил простой способ самостоятельной диагностики проблемы. Для этого необходимо встать в естественную позу и сделать фотографию своего профиля. В норме плечо, поясница, тазовая кость, колено и лодыжка должны образовывать прямую линию. Если же таз смещен вперед и вниз относительно этой линии, это свидетельствует об ослаблении ягодичных мышц.Для профилактики и лечения синдрома «мертвых ягодиц» ортопед рекомендует комплекс специальных упражнений. В него входят подъемы таза, наклоны, приседания и отведения ног в сторону. Также эффективными считаются такие упражнения, как ягодичный мостик, боковая планка и выпады.Важно отметить, что проблема ослабления ягодичных мышц актуальна не только для офисных работников, но и для всех, кто проводит много времени в сидячем положении. По данным исследований в области спортивной медицины, даже профессиональные спортсмены могут страдать от этого синдрома при неправильном построении тренировочного процесса.Современный образ жизни с длительным пребыванием за компьютером, в автомобиле или перед телевизором создает идеальные условия для развития тендинопатии. Эксперты в области здравоохранения рекомендуют делать регулярные перерывы в работе для выполнения простых физических упражнений, направленных на активацию ягодичных мышц.Фитнес-специалисты также обращают внимание на взаимосвязь между состоянием ягодичных мышц и общей осанкой. Ранее фитнес-тренер Юлия Гуляева предложила специальные упражнения для формирования красивой осанки, среди которых особенно эффективными считаются Hip hinge и «плавание».

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