Составлен список вызывающих отеки продуктов

Употребление алкогольных напитков является одной из главных причин задержки жидкости в организме, рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова. По словам врача, отеки также провоцируют соль и сахар в больших объемах.Главные провокаторы задержки жидкости в организме — это соль, сахар, алкоголь. Избыток любого из этих продуктов приведет к нежелательным последствиям. Это происходит из-за нарушения водно-электролитного баланса и выхода жидкой части крови — плазмы — из капилляров в ткани. Молекулы соли, глюкозы, этилового спирта притягивают молекулы воды, водно-солевой баланс нарушается, а для его восстановления организму нужно время, — сказала Чиркова.Она отметила, что следует с осторожностью относиться к соленым, маринованным, копченым и консервированным продуктам, а также к быстрым углеводам, таким как сушки, сухарики с солью и сладости. По словам врача, не стоит злоупотреблять сладкими газированными напитками, арбузами и дынями.Если у вас непереносимость лактозы, отек может вызвать выпитое на ночь молоко или кефир. Для того чтобы справиться с такими отеками, лучше всего нормализовать рацион питания, но уж если случился срыв, на следующий день нужно пить чистую воду, зеленый или травяной чай, исключить соль, сахар и тяжелую пищу, есть больше овощей и фруктов. Использовать мочегонные средства нельзя, так как они еще сильнее нарушат водно-солевой баланс, — объяснила Чиркова.Ранее диетолог Анна Цуканова заявила, что переизбыток воды в организме может привести к развитию почечной недостаточности, потере важных микроэлементов и нарушениям работы сердца. По ее мнению, суточная норма воды рассчитывается сугубо индивидуально и составляет примерно 30 миллилитров на каждый килограмм нормальной массы тела.

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