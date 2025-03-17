Особо опасно: может ли повышенное внутричерепное давление привести к смерти?
Внутричерепное давление — это давление, которое создается внутри черепа вследствие взаимодействия трех компонентов: головного мозга, ликвора (спинномозговая жидкость, которая циркулирует вокруг мозга) и крови, находящейся в мозговых сосудах. В норме эти компоненты находятся в балансе, и давление внутри черепа поддерживается на уровне 7–15 мм рт. ст. (у взрослых). Если объем одного из компонентов увеличивается, это приводит к повышению ВЧД, рассказала невролог Александра Алехина.
Почему возникает повышенное внутричерепное давление?
Это может быть вызвано различными причинами, которые нарушают баланс между мозгом, ликвором и кровью в полости черепа.
Увеличение объема мозга:
Его могут провоцировать следующие отклонения
Отек мозга (например, после травмы, инсульта или инфекции);
Опухоли головного мозга;
Абсцессы (гнойные образования).
Нарушение циркуляции ликвора:
Вот что его может вызывать
Гидроцефалия (избыточное накопление ликвора в желудочках мозга);
Нарушение оттока ликвора (например, из-за врожденных аномалий или воспаления).
Увеличение объема крови:
Вот его возможные провокаторы
Тромбоз вен головного мозга;
Гиперкапния (повышение уровня углекислого газа в крови, ведущее к расширению сосудов).
Резкое повышение артериального давления.
Травмы головы:
Ушибы, сотрясения мозга.
Внутричерепные гематомы (скопление крови в черепной коробке).
Инфекции и воспаления:
Менингит (воспаление оболочек мозга).
Энцефалит (воспаление самого мозга).
Другие причины:
Тяжелые аллергические реакции.
Отравления (например, свинцом или угарным газом).
Нарушения обмена веществ (например, печеночная энцефалопатия).
Повышенное ВЧД и артериальная гипертензия не одно и то же
Повышенное внутричерепное давление может быть самостоятельной проблемой, не связанной напрямую с общим артериальным давлением. Хотя артериальная гипертензия может временно повышать ВЧД, эти два состояния имеют разные механизмы развития. Например, при гидроцефалии или опухоли мозга ВЧД повышается из-за нарушения циркуляции ликвора или увеличения объема тканей, а не из-за высокого артериального давления.
Симптомы повышенного внутричерепного давления
Они варьируются в зависимости от причины и степени тяжести состояния.
Головная боль:
Обычно усиливается утром или в положении лежа.
Может быть диффузной (охватывать всю голову) или локализованной.
Тошнота и рвота:
Часто возникает без всякой связи с приемом пищи.
Рвота не приносит облегчения.
Нарушения зрения:
Отек диска зрительного нерва (выявляется при осмотре глазного дна).
Двоение в глазах, нечеткость зрения.
Временная потеря зрения (при сильном сдавлении зрительного нерва).
Слабость и усталость:
Постоянное чувство усталости, даже после отдыха.
Изменения в поведении:
Вспышки раздражительности, гневливости;
Апатия;
Спутанность сознания.
Судороги:
Могут возникать при сильном повышении ВЧД.
Чем опасно повышенное внутричерепное давление?
Без лечения оно может вести к серьезным осложнениям.
Повреждение мозга. Длительное повышение ВЧД может создавать эффект сдавления тканей мозга, что вызывает их повреждение и отмирание.
Инсульт. Кровоснабжение мозга может опасно нарушаться из-за сдавления сосудов.
Потеря зрения. Возникающее при высоком ВЧД сдавление зрительного нерва способствует его атрофии, из-за чего повышается риск необратимой слепоты.
Кома. В тяжелых случаях повышенное ВЧД может привести к потере сознания и коме.
Летальный исход. Повышенное внутричерепное давление вполне способно стать причиной смерти — особенно если человек не получает своевременного лечения.
«Повышенное внутричерепное давление — это серьезное состояние, которое требует своевременной диагностики и лечения. В его случае крайне важно не игнорировать тревожные признаки и вовремя обращаться за медицинской помощью».
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