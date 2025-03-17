Daily Mail: за раз можно съедать не более 25 граммов чипсов
Эксперт объяснила, что в супермаркетах чипсы часто продаются в упаковках весом более 45 грамм. Потребители ошибочно полагают, что размер упаковки эквивалентен объему порции, хотя в действительности это не так.
Диетолог рассказала, что в одной упаковке чипсов весом 45 граммов может содержаться пятая часть рекомендуемой суточной нормы жиров для взрослого человека, а также шестая часть суточной нормы соли. Кроме того, такое количество может незаметно привнести в рацион более 200 калорий.
Сокращение порции до 25 граммов поможет избежать набора веса и не «переесть» насыщенных жиров, избыток которых повышает риск развития диабета, сердечных заболеваний и инсульта. Избыток соли также вреден для сердечно-сосудистой системы. Этот минерал увеличивает объем циркулирующей крови в организме, в результате чего повышается артериальное давление.
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