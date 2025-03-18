Названа простая помогающая в профилактике рака приправа с грядки

Укроп может снизить риск развития рака толстой кишки, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.По словам Сухоруковой, укроп содержит уникальную смесь фитонутриентов, включая флавоноиды рутин и кверцетин (Р-витамины), которые делают его мощным антиоксидантом. «Эти активные соединения помогают уменьшить воспаления, а в сочетании с клетчаткой, которая уже присутствует в укропе, способствуют выведению потенциально канцерогенных токсинов из толстой кишки», — добавила врач и объяснила, что это помогает предотвратить онкологическое заболевание.Гастроэнтеролог подчеркнула, что укроп может стать составляющей любого блюда.

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