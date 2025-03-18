Дерматолог развеял миф о сужении пор
По словам Быканова, расширенные поры — это нормальная особенность строения кожи. «Наша кожа неоднородна и имеет свою текстуру. У кого-то эти поры чуть больше, у кого-то — чуть меньше. И это тоже нормально», — объяснил он.
Дерматолог добавил, что поры могут быть более видимыми из-за избытка ультрафиолетовых лучей и фотоповреждений кожи, а также розацеа и заболеваний, провоцирующих разрастание эластиновых волокон.
«Но это часть кожи. Убрать их нельзя, если только не спилить слой кожи мощным лазером», — поиронизировал доктор. Однако Быканов уточнил, что улучшить структуру кожи можно, если снизить выделение кожного сала с помощью специальных средств и чисток.
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