5 ранних признаков сердечного приступа, которые женщины часто игнорируют

Сердечный приступ – опасное состояние, при котором резко снижается кровоснабжение мышц миокарда. Они перестают получать кислород и питательные вещества, блокируют коронарные артерии. При неоказании помощи клетки отмирают, и человек может погибнуть от инфаркта.Заболевания сердечно-сосудистой системы заметно «помолодели» и приступы все чаще диагностируются у молодых людей 30?35 лет. При быстром купировании врачам удается предотвратить тяжелые последствия, сохранив пациенту полноценную активную жизнь и здоровье. Поэтому важно знать нетипичные симптомы, чтобы вовремя заметить опасное состояние.Как распознать сердечный приступБольшинство людей уверены, что ситуация развивается быстро, сопровождается острой болью. На деле перед наступлением сердечного приступа длительное время могут наблюдаться симптомы, которые сложно связать с нарушением работы сердца. Организм пытается самостоятельно справиться с болезнью, контролировать давление и пульс, но заметить проблему можно, если обратить внимание на следующие признаки.Нарушения снаПоявление хронической бессонницы люди связывают с усталостью на работе, стрессом, диетой или недостатком витаминов. Но у 50% женщин, переживших сердечный приступ, наблюдалось длительное нарушение сна. Оно связано с ухудшением кровоснабжения головного мозга, незаметным развитием гипоксии, изменением гормонального фона. Нередко приходят приступы тревоги, повышается раздражительность, преследует сильная усталость.Учащенное или затрудненное дыханиеПеред приступом многие пациенты не раз замечали одышку, которая возникала без видимой причины. Частое и поверхностное дыхание появлялось в положении сидя или при ходьбе неспешным шагом. Постепенно проявляется кашель при отсутствии других признаков простуды или ОРВИ. При этом на начальном этапе не беспокоит боль или жжение в груди. Это один из первых нетипичных симптомов сердечной недостаточности, возникающий у 40?42% людей.Изменение кислотности желудкаПищеварительная система первой реагирует на сбои в работе сердца. При снижении кровотока может повыситься кислотность, часто возникает изжога, боль в подреберье и желудочные спазмы, рвотные позывы. Женщины списывают перечисленные симптомы и тошноту на плохое питание при строгой диете, несварение после чашки кофе или фаст-фуда. Если неприятные ощущения повторяются, обратитесь к врачу за консультацией.Холодный потЕсли внезапное выделение испарины не связано с испугом, необходимо насторожиться: появление холодного пота на лбу без причины – симптом сердечных болезней и приступа. При перегрузке мышц миокарда организм пытается сдержать повышение температуры и выводит лишнюю жидкость, сокращая сосуды. На фоне потоотделения может возникнуть сильная тошнота и скачок артериального давления.Боль в руках и шееПри сидячей работе часто затекают мышцы спины, поэтому начинают болеть плечи и шея. Не всегда это признак остеохондроза или усталости: если сердце работает с перебоями, сужаются артерии, питающие головной и спинной мозг. Возникают неприятные спазмы, онемение, боль в затылке. Выявить патологию поможет только обследование у специалиста, УЗИ или компьютерная томография.У каждого человека сердечный приступ развивается индивидуально. Если причиной стал гормональный сбой, чаще возникает повышенное потоотделение, появляется сильная тревога и резкие перемены настроения. При стенозе артерий на фоне атеросклероза нередко мучает головокружение из-за плохого кровоснабжения головного мозга.Сердечный приступ – часто встречается у женщин старше 45 лет. Риск повышает период менопаузы, тяжелая работа и стрессовые ситуации. Чтобы предотвратить опасную ситуацию, откажитесь от вредных привычек, следите за весом и уровнем холестерина, обязательно высыпайтесь. Это сохранит здоровье сердца, сбережет от раннего инфаркта миокарда.

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