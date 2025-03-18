Базовый обмен веществ и вес вашего тела: Что нужно знать

Почему те или иные способы снижения веса малоэффективны, почему так легко набрать вес и так трудно его сбросить - читайте в нашей статье.Обмен веществ – это скорость, с которой ваш организм использует кислород. Базовый обмен веществ (БОВ) – это скорость, с которой вы тратите энергию, когда, например, просто лежите в постели. Даже во время отдыха ваше тело расходует энергию на дыхание, переваривание пищи, восстановление клеток, на циркуляцию крови. Существует четкая взаимосвязь между БОВ и весом тела: чем больше вес тела, тем выше БОВ. Обмен веществ очень полных женщин на 25 % выше, чем у худых. У людей одного веса БОВ разный, возможно, по генетическим причинам. Он также различен в зависимости от возраста и пола. БОВ намного выше в детстве, чем во взрослом возрасте, и снижается к 20 годам. При этом у девочек снижение идет гораздо быстрее, чем у мальчиков, достигая взрослого уровня приблизительно к 15 годам.Вес тела и обмен веществРазница БОВ у разных людей связана с тем, что их тела содержат разное количество свободной массы жира и массы жира тела. Жиру не надо тратить на себя много энергии, а вот мышцам энергия необходима, поэтому, чем больше у вас мышечной массы по отношению к жировой, тем выше ваш БОВ. У мужчин и молодых людей свободная масса жира выше, и обмен веществ у них активнее, чем у женщин и пожилых людей того же роста и веса.Пристрастие к высококалорийной пище, постоянное переедание и злоупотребление кондитерскими изделиями – вот основные факторы нарушения обменных процессов в организме. Казалось бы, чего проще – постоянно ограничивать себя в еде и всегда следить за калорийностью продуктов. На самом же деле добиться этого даже при жизненной необходимости и угрозе здоровью очень трудно. И дело часто не в силе воли и терпении.Склонность к накоплению жира естественна для человека. Но сведения о жире и биологии человеческого организма не столь просты, как кажутся. Большая часть нашего жира не что иное, как запас в отличие от жира животных, который накапливается в качестве теплоизолирующей прослойки.Женский организм накапливает больше жира, чем мужской, составляя около 22 % тела. Это выражается в том, что появляется чрезмерное количество жирных клеток (около 35 биллионов), называемых адипоцитами.У мужчин 20 биллионов жирных клеток, и для них идеально 15 % содержания жира в организме. Такое положение не может изменить никто. Это фундамент биологии человеческого организма.Женщинам жир необходим для репродуктивных целей, и даже если вы не планируете рожать в ближайшее время, ваш организм этого не знает. Он продолжает делать запасы на случай, если они понадобятся. Спортсменки, танцовщицы и женщины, придерживающиеся голодной диеты, отмечают, что у них прекращаются менструации, когда содержание жира в организме достигает критически низкого уровня.Дело не в количестве жира, а в том, где он находится. У женщин жир откладывается на бедрах и ягодицах, у мужчин запасы сосредотачиваются в основном на талии. Жир на бедрах и ягодицах подкожный, а не нутряной. Нутряной жир имеет отношение к хроническому заболеванию и опасен для здоровья. У некоторых женщин также откладывается жир на талии, а у некоторых мужчин – на бедрах. Места отложения жира, вероятно, передаются по наследству, но лишь от вашего питания зависит, сколько жира вы наберете. Чем шире талия по отношению к бедрам, тем больше вероятность развития диабета и заболеваний сердца. У людей с фигурой, по форме подобной яблоку, больше шансов заболеть, чем у тех, чья фигура напоминает грушу. Но последние чаще страдают варикозным расширением вен, у них большие проблемы с суставами.Если разделить объем талии на объем бедер, то получится соотношение «талия / бедра». Если это соотношение 0,8 для женщин или 0,95 для мужчин, то такие люди рискуют подвергнуться одному из упомянутых выше заболеваний. Мужчины больше склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, чем женщины, возможно, это зависит от того, каким образом их организм накапливает жир.Мужчины и женщины не только по-разному накапливают жир, но и распределяется он у них по-разному. У мужчин клетки располагаются в вертикальном направлении, а у женщин – в горизонтальном. Если вы полная женщина, ваши жировые клетки могут проникать между соединительными тканями, приводя в результате к целлюлиту (в переводе с французского – «жир»). Если под микроскопом сравнить клетки целлюлита и жира, взятого из руки, то можно увидеть, что они совершенно одинаковы.Исследование антицеллюлитных кремов показало, что, хотя они почти бесполезны, втирание их в кожу дает эффект массажа и немного улучшает вид бедер. А для этих целей может подойти любой увлажняющий крем.Чтобы не нарушать функции пищеварения, необходимо ежедневно включать в свой рацион полезные натуральные продукты. А для того чтобы не нарушать функции пищеварения, необходимо каждый день получать витамины, минералы, микроэлементы в требуемом количестве. Важно включать в рацион рыбу, мясо птицы, нежирное мясо, большое количество овощей и фруктов. Важную роль играет и регулярный, своевременный прием пищи.Еще в Салернском кодексе здоровья XIV века говорилось:«Ты за еду никогда не садись, не узнав, что желудок пуст и свободен от пищи, какую ты съел пред этим. Ужин чрезмерный отнюдь не полезен для наших желудков, чтобы спокойно спалось, перед сном наедаться не надо. Если ты хочешь здоровье вернуть и не ведать болезни, тягость забот отгони и считай недостойным сердиться, скромно обедай, о винах забудь, не сочти бесполезным бодрствовать после еды, полуденного сна избегая».По этим словам понятно, что еще наши предки прекрасно знали о том, что прием пищи должен быть своевременным.Первое правило кодекса здоровья гласит, что не следует перекусывать пирожками и бутербродами между приемами пищи.Второе правило гласит, что чрезмерность вредна не только для талии, но и вообще для здоровья.А настоящая беда современного человека – поздний и плотный ужин, который создает множество проблем со здоровьем и может вызвать даже дурные сны.Наши предки знали, что малоподвижный образ жизни приводит к ухудшению самочувствия и к потере физической привлекательности.Люди, которые стремятся похудеть любым путем, игнорируют причины, вызывающие избыточный вес. Но те, кто страдает нарушением обменных процессов, не смогут похудеть, пока не восстановят нормальное функционирование пищеварения и обмена веществ в целом. И какой же можно сделать вывод? Необходимо не только ограничить себя в еде, но и ежедневно проводить анализ рациона с целью дальнейшего насыщения его веществами, обеспечивающими правильный обмен веществ.Существует особый вид жира – бурый жир, благодаря которому можно объяснить странные различия между людьми. Жир этот отличается от обычного белого жира тем, что метаболически он очень активен, поэтому, чем больше у вас этого жира, тем активнее обмен веществ. Ведется немало споров по поводу того, можно ли стимулировать рост клеток бурого жира. Есть некоторые свидетельства, что у людей, много времени проводящих на свежем воздухе в холодную погоду, бурого жира больше, чем у тех, кто сидит дома в тепле. В ряде стран в продаже появилась особая одежда для избавления от бурого жира, но пока нет твердых доказательств, что, нося эту одежду, можно изменить обмен веществ.Подсчитано, что около 1 % веса тела взрослого человека составляет бурый жир, но его эффективность как механизма сжигания ненужных калорий с возрастом снижается. Это объясняет, почему мы, старея, набираем жир. Даже в небогатых странах, где приходится тратить много физических усилий, с возрастом люди полнеют.Предполагается, что чем больше потребляется пищи, тем выше обмен веществ. Похоже на правду, поскольку у сытно завтракающих людей обмен веществ приблизительно на 5 % выше, чем у тех, кто этого не делает. Другие исследования показали, что завтрак улучшает работу мозга до обеда, но не позднее. У некоторых людей кофе улучшает настроение и активность в течение всего дня. Все это, однако, не означает, что если вы, изменив свою привычку, начнете плотно завтракать по утрам, то ваш обмен веществ или умственные способности обязательно улучшатся. На обмен веществ все же влияют какие-то другие, неизвестные причины.Термический эффект пищи также составляет всего 10 % от общего объема энергии. Поглощая холодную пищу, выпивая много кофе или заправляя еду острыми приправами, вы ничего не измените.Еще один компонент общего расхода энергии – физическая нагрузка. Это необязательно должны быть занятия на свежем воздухе или плавание. Речь идет об общем уровне физической активности, куда относятся и вязание на спицах, прогулки с собакой или купание детей. Физическая нагрузка заставляет вас расходовать энергию, но, чтобы израсходовать ее достаточно много, вам придется потрудиться. Предполагалось, что обмен веществ ускоряется после окончания длительных физических занятий. В настоящее время специалисты пришли к выводу, что такое происходит только у сильно тренированных спортсменов. Фактически длительные упражнения и очень низкокалорийная диета снижают обмен веществ, что неизбежно при сокращении питания.В результате потери веса меняется обмен веществ. Поскольку вашему организму больше не требуется много энергии для поддержания своей жизнедеятельности, коэффициент покоя уменьшается. Теплообмен сокращается, так как вы меньше едите, потребление энергии при физических нагрузках тоже снижается, потому что при меньшем весе уровень расхода энергии, соответственно, ниже.Возможно, за тысячи лет у человека выработался некий психологический механизм, поэтому скудная еда становится для организма сигналом о начале голодных времен. Тело реагирует, увеличивая накопление энергетических запасов и сокращая процесс обмена веществ. Но фактически БОВ не изменяется слишком сильно, даже если потеря веса слишком велика. Подсчитано, что максимальное сокращение достигает всего 25%.В 1980-х годах высказывалось мнение, что постоянная диета может навсегда изменить обмен веществ. Несомненно, диета ускоряет процесс обмена веществ, но как только она прекращается, организм постепенно приспосабливается к новому обмену веществ, соответствующему весу тела, его комплектации и потреблению пищи. Многие диеты претендуют на ускорение обмена веществ за счет специальных жиропонижающих упражнений или диетических приемов. Но ваш обмен веществ замедляется, как только вы садитесь на диету и начинаете сбрасывать лишние килограммы. Вы можете приостановить этот процесс, увеличивая физическую нагрузку или просто потребляя больше пищи, но все это означает, что обмен веществ не упадет ниже того уровня (или, наоборот, не станет выше), каким он был до диеты.Расход энергии во время физической нагрузки тесно связан с весом, при большом весе необходимо тратить больше калорий. Чем вы легче, тем больше должны напрягаться, чтобы сбросить лишние килограммы. Так каким же образом усиленные физические занятия в сочетании с диетой влияют на обмен веществ? Есть некоторые сведения о том, что физическая нагрузка в сочетании с диетой не способствует потере веса, а увеличивает объем тощих тканей организма. Чем больше соотношение тощих тканей, тем выше обмен веществ.Не рекомендуется потребление холодной пищи, потому что на ее усвоение уходит больше калорий, чем на горячую. Разница между порцией разогретых и холодных кукурузных хлопьев всего 6 калорий, но мы знаем, какую из них выбрать.С понижением температуры ускоряется обмен веществ, но для достижения каких-либо существенных изменений вам придется основательно промерзнуть. Хотя, конечно, не надо лезть головой в холодильник – таким способом обмена веществ не ускорить.Курение, алкоголь или кофеин могут повлиять на обмен веществ, но результаты их действия трудно подсчитать. Женщины, выпивающие около 10 порций алкоголя в неделю, стройнее непьющих, но некоторые непьющие принимают алкоголь нарочно, чтобы похудеть. Хотя курение ускоряет обмен веществ у мужчин, на женщин курение такого эффекта не оказывает. Кофеин действительно немного ускоряет обмен веществ. Все это имеет место наряду с другими неприятными эффектами: жутким похмельем, раком легких и частым посещением туалета.После того как вы проанализировали свой рацион, посоветовались с врачом и пришли к выводу, что диагноз «нарушение обменных процессов» вам не подходит, остается продолжить борьбу с избыточным весом.

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