Россиянам раскрыли способ правильно перейти на обычное питание после поста

Неправильное окончание Великого поста грозит интоксикацией, вздутием живота и более серьезными проблемами со здоровьем, предупредила диетолог Елена Соломатина. Она также раскрыла способ правильно перейти на обычное питание.Врач объяснила, что Великий пост длится долго, за это время организм перестраивается на усвоение исключительно растительных продуктов и уменьшает количество ферментов, способствующих перевариванию пищи животного происхождения.Если человек сразу после окончания поста добавит в рацион много мяса, жирной и калорийной пищи, как это обычно происходит на Пасху, это может привести к сбоям в работе ЖКТ, обострению заболеваний щитовидной железы и других органов и систем, сильному вздутию живота и интоксикации организма.Чтобы этого не произошло, диетолог посоветовала постепенно вводить в рацион продукты животного происхождения. «В первый день белок должен быть легким для усвоения — творог, кисломолочные продукты, половина яйца. Остальное все — постное. На второй день можно целое яйцо, сырники, запеканку. На третий день можно рыбу, курицу, индейку, кролика. И только потом добавлять трудноперевариваемое мясо», — посоветовала врач.

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