Дерматолог раскрыл золотое правило лечения прыщей

Заболевания кожи нельзя диагностировать без личного осмотра пациента, рассказал дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.«Есть "золотое" правило современной дерматологии: любые заболевания кожи диагностируются исключительно путем внешнего осмотра и опроса пациента. Точка!» — раскрыл врач. Он добавил, что сдавать анализы, чтобы выбрать правильное лечение при акне, не нужно.Шаповалов также назвал глупостью так называемые «карты прыщей», согласно которым появление акне в той или иной области лица свидетельствует о проблемах с определенными органами.Ранее дерматолог, косметолог Екатерина Константиновская указала на связь постоянного стресса и проблем с кожей. Она объяснила, что стресс заставляет организм активировать выработку гормонов адреналина и кортизола. Они провоцируют повышение уровня сахара в крови и ухудшают работу иммунитета, что влияет на состояние кожи.

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