Врач предупредил о риске заражения паразитами через вяленую рыбу

Вяленая рыба, любимая многими закуска, может таить в себе серьёзную угрозу здоровью из-за паразитов, предупреждает врач-инфекционист Евгений Шаповалов. Он рассказал, что такие виды речной рыбы, как лещ, окунь, плотва и судак, нередко становятся переносчиками опасных микроорганизмов, способных вызвать тяжёлые заболевания.Один из наиболее коварных паразитов — широкий лентец. Попадая в организм человека, этот червь поражает органы пищеварительной системы и может стать причиной кишечной непроходимости. Более того, лентец мешает усвоению витамина B12, что со временем приводит к развитию анемии и неврологических расстройств.Ещё одна серьёзная угроза — описторхоз, вызываемый кошачьей двуусткой. Этот паразит поражает печень, желчевыводящие протоки, желчный пузырь и поджелудочную железу. Без должного лечения описторхоз способен спровоцировать цирроз печени и повысить риск возникновения онкологических заболеваний.Шаповалов подчеркнул, что предотвратить заражение можно при строгом соблюдении технологии приготовления вяленой рыбы. Одним из эффективных методов является предварительная заморозка рыбы при низких температурах в промышленных морозильных камерах. Альтернативой может стать посол в крепком солевом растворе, однако этот процесс требует точного соблюдения всех этапов, иначе паразиты могут выжить.Особую опасность представляют продукты, приобретённые на рынках, у частных рыбаков или в небольших лавках. По словам врача, производители и домашние заготовители зачастую пренебрегают санитарными нормами, что увеличивает риск распространения паразитов.Шаповалов призвал покупателей быть осторожными при выборе вяленой рыбы и отдавать предпочтение проверенным поставщикам, которые соблюдают все необходимые меры безопасности. Он также отметил важность своевременного обращения за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов — таких как боли в животе, тошнота, слабость или пожелтение кожи.

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