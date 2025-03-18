Как нервы влияют на желудок

Знаете ли вы, что у вас есть второй мозг? Это сеть нейронов желудочно-кишечного тракта, которая заставляет нас чувствовать “порхание бабочек”, когда мы нервничаем, или тошноту, когда напуганы. Этот второй мозг называется энтеральной нервной системой (ЭНС) и состоит она из более 100 миллионов нервных клеток. О том, как наш организм работает в стрессовых ситуациях рассказала гастроэнтеролог Ольга Евлашева.Как мозг и кишечник связаныСвязь кишечник - мозг действует в обоих направлениях. “Расстроенный” кишечник может посылать сигналы в мозг, так же как “расстроенный” мозг может посылать сигналы в кишечник. Таким образом, расстройство желудка или кишечника у человека может быть причиной или результатом тревоги, стресса или депрессии. Это особенно актуально в случаях, когда человек испытывает желудочно-кишечное расстройство без очевидной органической причины (изменения структуры органа). Такие состояния называют функциональными расстройствами ЖКТ, и нередко бывает трудно справиться с их симптомами, не принимая во внимание роль стресса и эмоций.Симптомы и причиныСамыми распространенными симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта при функциональных расстройствах являются:боль в животе,вздутие живота,диарея,запор,тяжесть в животе.Основная связь желудочно-кишечного тракта с мозгом — через блуждающий нерв. Кроме него, в осуществлении связи играют роль гормоны и нейромедиаторы, иммунная система, микробиота. Микробиота состоит из триллионов микроорганизмов как внутри, так и на вашем теле. Микробиота желудочно-кишечного тракта помогает регулировать работу оси кишечник-мозг.Учитывая, насколько тесно взаимодействуют кишечник и мозг, становится легче понять, почему вы можете чувствовать тошноту перед выступлением или боль в кишечнике во время стресса. Однако это не означает, что функциональные желудочно-кишечные заболевания являются “надуманными” и “все в голове”.Особенности работы кишечника при стрессеПсихосоциальные факторы влияют на фактическую физиологию кишечника - так, стресс (или депрессия, или другие психологические факторы) могут влиять на двигательную активность желудочно-кишечного тракта.Кроме того, многие люди с функциональными расстройствами ЖКТ воспринимают боль ярче и острее, чем другие люди, потому что их мозг более восприимчив к болевому сигналу из желудочно-кишечного тракта.Многочисленные исследования показали, что психотерапия может помочь лучше управлять симптомами при функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта, и нередко врачи рекомендуют психотерапию как метод в дополнение к медикаментозной терапии.

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