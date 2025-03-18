Доктор Павлова: Алкоголь понижает скорость мышления даже у 20-летних
Такие выводы сделали американские ученые из Университета Северной Каролины. Они провели исследование, в котором приняли участие 58 добровольцев, большинство из которых начали употреблять алкоголь еще в молодости. Выяснилось, что у всех участников эксперимента ускорилось старение мозга с той лишь разницей, что у одних этот процесс проходил медленнее, а у других, наоборот, быстрее.
Однако это не все проблемы, которые приносит алкоголь, отмечает Зухра Павлова. Спиртное также снижает поведенческую гибкость, из-за чего люди попросту не могут быстро среагировать на те или иные жизненные ситуации.
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