Доктор Павлова: Алкоголь понижает скорость мышления даже у 20-летних

Употребление алкоголя негативно влияет на весь организм человека. В частности, злоупотребление спиртными напитками ускоряет процесс старения мозга, что мешает человеку правильно реагировать на изменение жизненных обстоятельств. Об этом рассказала доктор Зухра Павлова, отметив, что негативное влияние алкоголь оказывает даже на молодых людей.Такие выводы сделали американские ученые из Университета Северной Каролины. Они провели исследование, в котором приняли участие 58 добровольцев, большинство из которых начали употреблять алкоголь еще в молодости. Выяснилось, что у всех участников эксперимента ускорилось старение мозга с той лишь разницей, что у одних этот процесс проходил медленнее, а у других, наоборот, быстрее.Однако это не все проблемы, которые приносит алкоголь, отмечает Зухра Павлова. Спиртное также снижает поведенческую гибкость, из-за чего люди попросту не могут быстро среагировать на те или иные жизненные ситуации.

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