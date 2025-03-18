Всё зависит от ваших целей: в какое время дня лучше всего принимать коллагеновые добавки

Время приёма коллагена может влиять на то, насколько хорошо он усваивается организмом и насколько эффективно добавка работает. Подробнее об этом рассказали зарегистрированные диетологи.Для повышения эластичности кожи или поддержания здоровья кишечника Диана Нгуен, магистр наук, сертифицированный диетолог, рекомендует принимать коллаген утром. Также одно исследование показало, что приём коллагена вечером перед сном улучшает качество сна и когнитивные функции. Правда, это исследование было небольшим и для подтверждения его результатов нужно будет провести ещё несколько.Согласно научным работам, для здоровья мышц нужно принимать коллаген за час до или после силовых тренировок и упражнений с отягощениями. Доказано, что это улучшает мышечную силу и состав тела, особенно у людей, которые страдают возрастной потерей мышечной массы.Для восстановления мышц и суставов необходимо пить коллаген вечером. Всё потому, что организм естественным образом во время сна восстанавливается.В целом диетологи Диана Нгуен и Аят Слейманн сходятся во мнении, что последовательность приёма добавок с коллагеном важнее времени приёма. Другими словами, важно пить их регулярно, чтобы получить все их полезные свойства.

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