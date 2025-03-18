Бутилированная вода опасна для почек и кишечника

Потребитель считает бутилированную воду чистой и удобной для утоления жажды. Однако исследования последних лет говорят об обратном. В частности, китайские ученые выяснили, что в такой воде часто содержатся микроскопические частицы пластика, опасные для здоровья.Издание Communications Biology рассказывает, что эти невидимые невооружённым глазом частицы при попадании в организм человека наносят вред внутренним органам. Одно из главных негативных воздействий — это бензпирен, сильный канцероген, поражающий, в первую очередь, почки и кишечник.Также во многих видах микропластика содержатся фталаты, бисфенол А, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и другие соединения, нарушающие функции эндокринной системы и вызывающие различные заболевания.Воспалительные реакции — ещё одно неблагоприятное последствие употребления такой воды. Помимо химического раздражения, эти мелкие частички просто травмируют стенки сосудов, усиливая воспаления. Отсюда риски ряда недугов, включая онкологию.Другой фактор риска — патогенные микроорганизм, которые нередко скапливаются на поверхности пластика и попадают затем с водой в организм. А это уже провокация инфекционных заболеваний. К тому же, нарушается баланс полезной и вредоносной микрофлоры, что тоже таит немало угроз.Наконец, эти частички трудно удаляются организмом, происходит их накопление. А значит, и усиление болезненных процессов.

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