Названы самые вредные закуски к алкоголю

Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, с какими продуктами не стоит сочетать алкоголь.Одним из самых вредных в сочетании с алкоголем блюд она назвала картофель фри. По словам Антюфеевой, соленая пища вызывает обезвоживание организма, тем самым провоцируя желание выпить больше и приводя к тяжелому похмелью.Кроме того, врач призвала не сочетать алкоголь с десертами и сладкими продуктами. «Простые углеводы способствуют тому, что алкоголь дольше остается непереработанным, дольше поступает в кровь, что усиливает похмельный синдром и повышает нагрузку на внутренние органы. А содержащаяся в некоторых видах шоколада щавелевая кислота может раздражать слизистую желудка, провоцируя воспаление», — объяснила гастроэнтеролог.Также, по ее словам, не нужно закусывать пиво хлебом — оба продукта содержат дрожжи, а их переизбыток может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, вздутие живота и даже усиленный рост грибка в желудке. Кроме того, добавила врач, опасна комбинация алкоголя с кофеином: алкоголь оказывает сосудорасширяющее действие, а кофеин, напротив, сужает сосуды головного мозга. Это может привести к скачкам давления, учащенному сердцебиению и приступам тошноты.Гастроэнтеролог отметила, что вино лучше не употреблять с бобовыми, например фасолью или чечевицей. В этих продуктах содержится большое количество железа, однако присутствующий в вине танин мешает его усваивать.

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