Врач назвал способ распознать проблемы с почками по запаху изо рта

На почечную недостаточность может указывать изменение запаха изо рта, заявил нефролог, кандидат медицинских наук Валерий Шило.Нефролог рассказал, что при тяжелой почечной недостаточности организм перестает справляться с выведением токсичных продуктов обмена веществ. Из-за этого человек может жаловаться на специфический неприятный запах изо рта.Как отметил врач, этот запах люди с подобной патологией описывают как аммиачный или напоминающий запах мочи. «Этот запах связан с накоплением в крови мочевины и других азотистых соединений, которые выводятся через слизистые оболочки, в том числе через дыхательные пути», — объяснил он.На почечную недостаточность может указывать изменение запаха изо рта, заявил нефролог, кандидат медицинских наук Валерий Шило. Этот способ распознать серьезные проблемы с почками он назвал aif.ru.Нефролог рассказал, что при тяжелой почечной недостаточности организм перестает справляться с выведением токсичных продуктов обмена веществ. Из-за этого человек может жаловаться на специфический неприятный запах изо рта.Как отметил врач, этот запах люди с подобной патологией описывают как аммиачный или напоминающий запах мочи. «Этот запах связан с накоплением в крови мочевины и других азотистых соединений, которые выводятся через слизистые оболочки, в том числе через дыхательные пути», — объяснил он.

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