Врач назвал способ распознать проблемы с почками по запаху изо рта

На почечную недостаточность может указывать изменение запаха изо рта, заявил нефролог, кандидат медицинских наук Валерий Шило.

Нефролог рассказал, что при тяжелой почечной недостаточности организм перестает справляться с выведением токсичных продуктов обмена веществ. Из-за этого человек может жаловаться на специфический неприятный запах изо рта.

Как отметил врач, этот запах люди с подобной патологией описывают как аммиачный или напоминающий запах мочи. «Этот запах связан с накоплением в крови мочевины и других азотистых соединений, которые выводятся через слизистые оболочки, в том числе через дыхательные пути», — объяснил он.

На почечную недостаточность может указывать изменение запаха изо рта, заявил нефролог, кандидат медицинских наук Валерий Шило. Этот способ распознать серьезные проблемы с почками он назвал aif.ru.

Нефролог рассказал, что при тяжелой почечной недостаточности организм перестает справляться с выведением токсичных продуктов обмена веществ. Из-за этого человек может жаловаться на специфический неприятный запах изо рта.

Как отметил врач, этот запах люди с подобной патологией описывают как аммиачный или напоминающий запах мочи. «Этот запах связан с накоплением в крови мочевины и других азотистых соединений, которые выводятся через слизистые оболочки, в том числе через дыхательные пути», — объяснил он.

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