Обнаружена опасная связь между употреблением жирной пищи и раком легких

Ученые из Университета Флориды установили связь между рационом, богатым сахаром и жирами, и ускоренным ростом опухолей при раке легких.Ранее рак легких не рассматривался как заболевание, тесно связанное с питанием. Однако команда исследователей под руководством Рамона Сана, директора Центра передовых пространственных исследований биомолекул Университета Флориды, решила пересмотреть этот взгляд, проведя серию экспериментов на клеточных линиях.Внимание ученых привлек механизм развития болезни Лафора — редкого генетического заболевания, связанного с нарушением метаболизма гликогена, полисахарида, который служит резервным источником глюкозы в организме. Исследования показали, что гликоген накапливается в больших количествах при различных видах рака, и ученые задались вопросом, какую роль он может играть при раке легких.Анализ лабораторных и компьютерных моделей позволил установить, что при этом заболевании гликоген действует как онкогенный метаболит: чем больше его накапливается в раковых клетках, тем активнее разрастается опухоль. Для подтверждения своих выводов ученые провели дополнительные эксперименты на мышах. Животных кормили пищей с высоким содержанием сахара и жиров, что способствовало накоплению гликогена в крови. Как выяснилось, при таком рационе опухоли в легких грызунов росли быстрее. Напротив, снижение уровня гликогена замедляло прогрессирование заболевания.Исследователи также отметили, что в настоящее время существуют три препарата, способные воздействовать на уровень гликогена. Первоначально они разрабатывались для лечения болезни Лафора, однако теперь рассматриваются как потенциальные средства для борьбы с раком легких.Особое внимание ученые уделяют профилактике. Формирование здоровых пищевых привычек, сокращение потребления сахара и жиров, активный образ жизни и минимизация употребления алкоголя могут стать важными мерами для снижения риска развития этого заболевания.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки