Ученые рассказали о последствиях для здоровья от одной бессонной ночи

Исследования подтверждают, что даже одна бессонная ночь может существенно повлиять на организм человека, вызывая как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. В краткосрочной перспективе недостаток сна приводит к снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и когнитивных функций, а также к перепадам настроенияНапример, мозг становится менее эффективным в обработке информации и формировании новых воспоминаний, что особенно важно для студентов и специалистов, которым требуется высокая умственная активность.Бессонница также влияет на эмоциональное состояние: повышается уровень тревожности, увеличивается раздражительность и снижается способность справляться со стрессом. Исследования показывают, что даже одна ночь без сна может повысить риск депрессии и других психологических расстройств. Кроме того, недостаток сна нарушает работу центральной нервной системы, замедляя реакции организма и повышая вероятность ошибок или несчастных случаев, например, за рулем.На физическом уровне бессонная ночь ослабляет иммунную систему. Во время сна организм вырабатывает цитокины — белки, которые помогают бороться с инфекциями. Лишение сна снижает их производство, что делает организм более уязвимым к вирусам и бактериям. Также наблюдаются изменения в гормональном фоне: уменьшается уровень лептина (гормона насыщения) и увеличивается уровень грелина (гормона голода), что может привести к перееданию и набору веса.В долгосрочной перспективе регулярное недосыпание связано с повышенным риском развития хронических заболеваний, таких как диабет, ожирение, гипертония и сердечно-сосудистые патологии. Одно из исследований также показало, что даже одна бессонная ночь может увеличить накопление бета-амилоидного белка в мозге — маркера риска болезни Альцгеймера.Ученые подчеркивают важность соблюдения режима сна для поддержания физического и психического здоровья. Для предотвращения негативных последствий рекомендуется спать не менее 7–9 часов в сутки.

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