Объяснены причины весеннего обострения

Психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова рассказала, почему весной у многих людей происходит обострение ментальных проблем.Константинова указала, что весеннее обострение могут вызывать перепады температур, изменение атмосферного давления, аллергические реакции на цветение растений. По ее словам, все эти факторы вызывают гормональные изменения, влияющие на настроение, сон и адаптационные возможности организма в целом. Например, увеличение светового дня сокращает выработку гормона мелатонина, вследствие чего появляются усталость, перепады настроения, нарушение сна и аппетита, снижение концентрации.Психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова рассказала, почему весной у многих людей происходит обострение ментальных проблем. Причины того, что в это время года у многих ухудшается психологическое состояние, она объяснила «Ленте.ру».Константинова указала, что весеннее обострение могут вызывать перепады температур, изменение атмосферного давления, аллергические реакции на цветение растений. По ее словам, все эти факторы вызывают гормональные изменения, влияющие на настроение, сон и адаптационные возможности организма в целом. Например, увеличение светового дня сокращает выработку гормона мелатонина, вследствие чего появляются усталость, перепады настроения, нарушение сна и аппетита, снижение концентрации.На развитие весеннего обострения могут влиять такие факторы, как генетическая предрасположенность, наличие других психических заболеваний, перенапряжение, конфликты, неудовлетворенность жизнью и просмотр токсичного контента, добавила Константинова.

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