Нетканые мембраны помогут в профилактике внутрибрюшных спаек

Технологию, которая сделала возможным использование нетканых полимерных скаффолдов для предотвращения возникновения внутрибрюшных спаек после хирургических вмешательств, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с партнерами. Исследование изготовленных образцов подтвердило противоспаечный эффект и отсутствие цитотоксичных соединенийСкаффолды - это перспективный композитный материал для использования в биомедицине для регенерации тканей. Они помогают ускорить процессы заживления и улучшить результаты лечения пациентов за счет создания оптимальной среды для роста новых тканей."Ученые ТПУ разработали технологию, которая наделяет нетканые скаффолды антиадгезионными свойствами, не давая клеткам закрепиться на биодеградируемом материале. Таким образом материал становится привлекательным для дальнейшего использования в качестве барьерных мембран для предотвращения послеоперационных спаек в брюшной полости", - сказано в сообщении.Ученые методом погружения нанесли на образцы скаффолдов покрытия из поливинилового спирта (ПВС) различной толщины, а затем провели исследования морфологии поверхностей и поперечных сечений образцов, их структурных и химических свойств. Оценили пористость, степень их смачивания водой, уменьшение массы при нагревании и дальнейшем термическом разложении.В соответствии с результатами исследований invitro, образцы с наиболее толстым ПВС-покрытием проявляют наиболее выраженные антиадгезионные свойства. Эти результаты будут полезны для изготовления гибких, биосовместимых и биоразлагаемых мембран с высокими антиадгезионными свойствами для биомедицинских целей, в частности, для предотвращения спаек во внутрибрюшной полости."Мы продолжаем клинические испытания модифицированных скаффолдов, чтобы исключить негативное влияние полученного материала на организм и внедрить их в клиническую практику", - сказал соавтор исследования, руководитель лаборатории плазменных гибридных систем Сергей Твердохлебов.Об исследованииВ исследованиях приняли участие сотрудники лаборатории плазменных гибридных систем Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, НИИ психического здоровья ТНИМЦ. Исследование выполнено при поддержке проекта "Наука" Минобрнауки РФ. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Functional Biomaterials (Q1, IF: 5.0).

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