Врач развеяла миф о зависимости и алкоголе

Утверждение, что зависимость может возникать только от алкоголя или наркотиков, не соответствует действительности, рассказала аддиктолог, практикующий психолог Реабилитационного центра «Эдельвейс» Евгения Антипова.

По словам Антиповой, зависимость может принимать различные формы и касается гораздо большего количества человеческого поведения, чем алкоголь и наркотики. В частности, человек может быть зависимым от азартных игр, интернета и социальных сетей, видеоигр, пищи, а также некоторых привычек, таких как курение или употребление кофе.

Аддиктолог также заверила, что зависимость — это заболевание, для борьбы с которых недостаточно только силы воли. «Химические изменения, происходящие в мозге человека, который страдает от зависимости, могут снижать способность к самоконтролю. Это значит, что человеку может быть трудно принимать осознанные решения, даже если он искренне хочет избавиться от вредной привычки», — объяснила врач.

Еще одним мифом она назвала представление о том, что лечение зависимости проходит быстро и легко. Антипова заверила, что в действительности это долгий процесс, а на достижение устойчивых результатов уходят годы.

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