После 40 лет: важные медицинские обследования для сохранения здоровья

Консультации с врачами после сорока лет могут сыграть ключевую роль в предотвращении серьезных заболеваний, таких как рак простаты и болезни печени. Об этом сообщили британский уролог Крис Иден и профессор гепатологии Университетского колледжа Лондона Кевин Мур.Доктор Иден подчеркнул, что рак предстательной железы является наиболее распространенной онкологической патологией у мужчин. На ранних стадиях заболевание хорошо поддается лечению, поэтому регулярные обследования после 40 лет могут существенно повысить шансы на успешную терапию. Одним из методов ранней диагностики является анализ на простатический специфический антиген (ПСА) — белок, уровень которого может свидетельствовать о наличии рака простаты. Однако Иден отмечает, что этот тест не всегда дает точные результаты: возможны ложноположительные показатели, которые впоследствии не подтверждаются биопсией.Не менее важным аспектом здоровья после 40 лет становится контроль состояния печени. По словам профессора Мура, риск развития заболеваний этого органа значительно возрастает из-за таких факторов, как избыточное употребление алкоголя, ожирение и малоподвижный образ жизни. Он подчеркивает, что первые предпосылки для возникновения цирроза или жировой болезни печени могут формироваться еще в 20-летнем возрасте, а спустя два десятилетия патологии начинают проявляться. Поэтому профилактический осмотр у гепатолога в сорокалетнем возрасте может предотвратить серьезные последствия для здоровья.Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на ряд других показателей здоровья после сорока лет. В частности, стоит регулярно контролировать уровень сахара в крови, следить за содержанием витамина D, проверять функцию щитовидной железы, а также проходить скрининг на рак кожи и шейки матки.

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