Можно ли спать на животе без вреда для шеи и позвоночника, объяснил невролог Попов

У каждого человека есть любимая поза, в которой ему проще и комфортнее засыпать. В большинстве случаев их две: либо на боку, либо на животе. И если первый вариант врачи одобряют, то со вторым все не так просто.На первый взгляд сон на животе кажется безобидным и вполне удобным: можно обнять подушку руками, закинуть ногу на одеяло и быстро заснуть.Но если задуматься, то организм в такой позе вряд ли может полноценно расслабиться: шея несколько часов находится в вынужденном повороте, а мышцы, стабилизирующие ее положение, подвергаются сильному натяжению.Человек спит в среднем 6-8 часов в сутки — это треть жизни. Только представьте, сколько времени вы проводите в бессознательном состоянии!«Если вы спите на животе, то все 6-8 часов мышцы шеи испытывают неестественную нагрузку, что приводит к вторичному напряжению соседних зон. В результате появляются утренние головные боли, ноющие, не слишком интенсивные — до шести баллов по визуально-аналоговой шкале. Однако они могут доставлять значительный дискомфорт», — говорит врач.Как правило, утренние головные боли после такого «неправильного» сна сопровождаются ощущением скованности в шее, напряжением в плечах и межлопаточной области. Что в итоге? После пробуждения человек какое-то время чувствует себя разбитым. Однако через несколько часов боль постепенно уходит, особенно если размяться, сделать зарядку или просто активно подвигаться.Кстати, привычные обезболивающие средства в таких случаях помогают не всегда. По словам врача, проблема в случае неправильной позы во сне не столько в воспалении, сколько в постоянном перенапряжении мышц и нарушении их нормального взаимодействия. В результате страдает шейный отдел, позвоночник, что влияет на самочувствие и осанку.«Если боли в спине и шее после сна не дают покоя, стоит обратиться к специалисту. Он сможет не только оценить состояние позвоночника, но и назначить дополнительное обследование — например, рентгенографию атлантоокципитального сочленения через открытый рот. Этот метод позволяет увидеть возможное отклонение атланта — первого шейного позвонка — от нейтрального положения, что может играть ключевую роль в развитии хронических болей», — поясняет Алексей Попов.Важно понимать, что массировать непосредственно шею после сна не всегда правильно — так вы можете себе только навредить. Только врач может определить, на какие точки надо давить, чтобы избавиться от неприятных ощущений и облегчить ваше состояние.Кстати, вам может помочь консультация не только невролога, но и мануального терапевта или врача ЛФК. Специалист подберет упражнения, которые помогут стабилизировать состояние и предотвратить возврат симптомов.«Если утренние головные боли стали частыми спутниками пробуждения, а напряжение в шее и плечах не проходит, стоит задуматься — возможно, причина кроется в банальной привычке спать на животе. Изменить ее бывает непросто, но это определенно поможет чувствовать себя лучше», — заключил Алексей Попов.Сон на животе в принципе считается вредным, ведь он опасен не только для шеи и позвоночника. Если вы спите в таком положении, то будьте готовы к частым головным болям в течение дня, спазмам в руках и плечах. Помимо этого сон на животе может способствовать преждевременному появлению морщин, ведь вы спите, чуть ли не уткнувшись лицом в подушку, ваша кожа вряд ли скажет за это спасибо.«Наиболее физиологичным и правильным считается сон на спине, однако для людей, которые страдают от храпа, он не подходит: в этой позе храп усиливается и возрастает риск возникновения апноэ (остановок дыхания во сне). Поэтому таким людям лучше всего спать в позе эмбриона или на боку, используя подушки, которые помогают сохранять нужное положение тела», — рассказывала сомнолог Анастасия Шабалина.

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