Раскрыты способы облегчить весеннее обострение

Лечение весеннего обострения, как правило, сводится к профилактике его возникновения и уменьшению негативного влияния сезонных факторов на организм, рассказала психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова.Константинова указала, что весеннее обострение — это не самостоятельное заболевание, а скорее симптом других ментальных или физических проблем. Чаще всего при нем у человека появляются апатия, сонливость, лень, головная боль, тревога, изменения настроения и аппетита, навязчивые мысли и болевые ощущения в теле. У людей с диагностированными психическими расстройствами могут добавиться бредовые идеи, агрессивность и психомоторное возбуждение.«В среднем такое состояние длится от нескольких дней до нескольких недель. Обычно оно проходит самостоятельно, когда организм привыкает к новому режиму света и температуры», — отметила она. По словам Константиновой, в большинстве случаев облегчить симптомы весеннего обострения позволит соблюдение элементарных правил здорового образа жизни, в частности занятия спортом.Чтобы облегчить симптомы весеннего обострения, психолог посоветовала вести дневник эмоционального состояния, проводить рациональный анализ произошедших негативных ситуаций, соблюдать правильный режим сна и бодрствования и гулять на свежем воздухе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки