Почему горят уши у человека: причины с медицинской точки зрения, научное объяснение

В некоторых случаях это признак серьёзных болезней.Симптом «горящих ушей» знаком многим людям. Это ощущение тепла, иногда сопровождающееся покраснением, возникает внезапно и вызывает дискомфорт. Этот симптом может быть как временной реакцией на внешние факторы, так и сигналом о скрытых проблемах со здоровьем.Анатомия уха«Ухо человека состоит из трёх основных отделов: наружного (ушная раковина и слуховой проход), среднего (барабанная перепонка и косточки) и внутреннего (улитка и вестибулярный аппарат)», Анна Нестерова, к.м.н., врач-отоларинголог, заместитель главврача по медицинской и научной части клиники «ЛОР центр».Кровоснабжение ушной раковины обеспечивается сетью мелких сосудов, а чувствительность — множеством нервных окончаний. Именно эти структуры реагируют на изменения температуры, эмоции или воспаление, вызывая ощущение жара.«Горящим» ушам есть медицинское объяснение. Ушная раковина пронизана мелкими капиллярами, которые реагируют на перепады температуры, давления и другие факторы окружающие среды, а также на изменения в организме.Основные причины «горящих» ушей1. Эмоции и стресс. Чаще всего ощущение «горящих» ушей возникает в момент сильного волнения. Это физиологическая реакция: происходят выброс адреналина, повышение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений — уши краснеют, их начинает покалывать.Вот почему у нас краснеют уши, когда стыдно.2. Климатические изменения. Такое же ощущение возникает при смене температуры: после сильного мороза, если уши замёрзли, в тепле их начинает покалывать, и опять возникает ощущение, что они «горят». Это тоже физиологическая реакция.3. Солнечные ожоги. Подгорать ухо может и в прямом смысле — на солнце. Кожа ушной раковины достаточно нежная, и в солнечные дни ожог уха не редкость.Ушная раковина, а также и все неприкрытые участки кожи требуют защиты от ультрафиолетовых лучей.4. Повышение температуры тела. «Горят» уши и при повышении температуры тела во время простуды, так как расширяются сосуды — организм пытается снизить температуру путём увеличения теплоотдачи.5. Укусы насекомых. «Гореть» и краснеть ухо может от укусов насекомых. В северных регионах часто причиной такого недуга являются мошки. Также виной тому бывают укусы ос, муравьёв и других насекомых.За ушной раковиной нередко присасываются клещи. Тут главное — обратиться к врачам и обязательно сдать паразита на анализ — он может быть переносчиком энцефалита и болезни Лайма.6. Реакция на продукты. Некоторые продукты вызывают покраснение кожных покровов и ощущение жара в лице, в том числе в ушных раковинах. Например, употребление алкоголя или острой пищи стимулирует кровообращение и расширяет сосуды, что и приводит к неприятным симптомам.7. Отит. При наружных отитах, вызванных пиогенным или золотистым стафилококком, ухо начинает «гореть» — появляются зуд и отёк, которые достаточно быстро нарастают. Также поднимается температура тела.В такой ситуации следует показаться ЛОР-врачу в порядке неотложной медицинской помощи, так как со схожими симптомами может протекать и рожистое воспаление наружного уха.8. Рожистое воспаление. Это серьёзное гнойное заболевание, которое лечат уже не только в отделении оториноларингологии, но и в отделении гнойной хирургии. Для болезни характерны озноб, повышение температуры тела до 39-40°С, головная боль, напряжение и боль в области ушной раковины.9. Аллергия. Покраснение и чувство жара также могут быть симптомами аллергической реакции. Причин для этого множество, начиная от продуктов питания и лекарственных препаратов до косметики и шампуней.Бывает аллергия на шерстяные и синтетические головные уборы, контактный дерматит на металл. Серьги, в состав которых входит никель, являются наиболее частой причиной.В таком случае следует прекратить контакт с аллергеном (если он известен), принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу-аллергологу.10. Болезни эндокринной системы. При заболеваниях эндокринной системы тоже могут «гореть» уши. Такое ощущение возникает, например, при сахарном диабете, так как часто поражаются мелкие сосуды, которых много в ушной раковине. Гипертиреоз и другие состояния, влияющие на вегетативную нервную систему, также приводят к неприятному симптому.11. Нарушение работы сосудов. Проблемы с сосудами практически любой этиологии будут влиять на ощущения в наших ушных раковинах. Например, при гипертонии может быть чувство жара, сопровождающееся учащённым сердцебиением, головокружением, тошнотой и покраснением кожи лица.12. Болезнь Митчелла. Это хронический ангиотрофоневроз, расстройство нейрорегуляции сосудистой стенки.Такое редкое заболевание характеризуется приступами боли, гиперемии (приток крови к тканям) и повышением температуры на ограниченных участках кожи дистальных отделов конечностей (расположенных дальше от центра тела), в том числе на ушных раковинах.13. «Синдром красного уха». Это ещё одно редкое заболевание, при котором спонтанно возникает ощущение жжения и боли от прикосновения, стресса, активных движений шеей, жевания, кашля или чихания. Неприятные симптомы продолжаются от нескольких секунд до нескольких часов и повторяются по несколько раз в день. Может затрагивать одну или обе ушные раковины.Точные причины синдрома не установлены. Их связывают с мигренью, вегетативной цефалгией тройничного нерва, нарушениями верхних отделов шейного отдела позвоночника или дисфункцией височно-поднижнечелюстного сустава.14. Кожные заболевания. Псориаз, экзема, дерматит тоже способны вызывать неприятные ощущения в наружном ухе, в том числе зуд и жжение.Грибковые инфекции чаще провоцируют зуд без чувства «горящего» уха.15. Аутоиммунные заболевания. Это, например, рецидивирующий полихондрит, при котором происходит воспаление в хрящевой ткани. Может возникать боль в ушных раковинах, они становятся горячими на ощупь, отекают и приобретают тёмно-красный цвет.Когда стоит обращаться к врачу?Чаще всего «горящие» уши не вызывают тревогу, однако следует насторожиться при появлении следующих симптомов:боль, выделения из уха, снижение слуха;сыпь, язвы или сильный отёк;повышенная температура, головокружение.Меры профилактикиЧтобы защитить уши, необходимо соблюдать некоторые правила:избегайте чрезмерно громкой музыки и агрессивных шумов;откажитесь от частого и продолжительного использования наушников;осторожно мойте уши, не допускайте попадания влаги, не используйте ватные палочки для чистки ушей;своевременно лечите заболевания горла и носа;принимайте лекарства строго по назначению врача.

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