Раскрыты симптомы скрытой зависимости

Аддиктолог, практикующий психолог реабилитационного центра «Эдельвейс» Евгения Антипова назвала способы распознать скрытую зависимость.Одним из первых признаков психологической зависимости она назвала изменения в эмоциональном состоянии человека: резкие перепады настроения, внезапную раздражительность, апатию. Кроме того, зависимые люди часто начинают избегать общения с друзьями и семьей, предпочитая проводить время в одиночестве или с людьми, поддерживающими их зависимость.Важными признаками зависимости она назвала нарушения сна (бессонница, длительный сон) и изменения интересов. «Зависимый человек начинает концентрироваться на том, что становится объектом его зависимости. Например, если кто-то вдруг начинает проводить все свое время за компьютером, пренебрегая общением с близкими или отказом от любимых хобби, это может быть тревожным знаком», — привела пример аддиктолог.Кроме того, добавила Антипова, зависимый человек может начать часто занимать деньги или тайно тратить сбережения — их финансы уходят азартные игры, покупки или алкоголь. Зависимые люди демонстрируют и когнитивные изменения: они оправдывают себя, говорят, что у них нет проблемы или что они могут контролировать свою зависимость в любой момент, отметила врач. В своих проблемах они могут обвинять других и избегать обсуждения своих действий.Антипова подчеркнула, что поддержка без осуждения со стороны друзей и семьи, своевременное вмешательство и обращение к аддиктологу могут спасти жизнь зависимого человека. Распознавание скрытой зависимости она назвала важным шагом к ее преодолению.

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