Кому может грозить «панцирное сердце», рассказал кардиолог
«Панцирное сердце» — это воспаление оболочки сердца, или перикардита. Она становится настолько плотной и жесткой, что буквально «сдавливает» сердце, как панцирь. Заболевание может возникнуть из-за инфекционных, бактериальных и аутоиммунных заболеваний, а нелеченая патология только запускает процесс болезни.
«В зоне риска люди с аутоиммунными и хроническими заболеваниями. Это люди с сахарным диабетом и те, кто часто подвержен простудным заболеваниям или воспалительным реакциям. Те, кто упорно не желает обращаться к медикам и пренебрегает рекомендациями врачей. Например, пациенту прописали антибиотики на семь дней, а он решает пить их только три дня», – рассказал Шугушев.
Лечение возможно только хирургическим путем. Операция связана с вмешательством в грудную клетку и требует восстановительного периода.
Профилактика предполагает регулярные обследования. Наилучшим методом диагностики эксперт считает эхокардиографию. Датчики, которые расставляют на пациенте, способны точно определить даже малейшие уплотнения. Подобное обследование необходимо проводить раз в полгода или год.
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