Названы грозящие инсультом показатели давления

Контроль давления остается одним из главных способов профилактики инсульта, рассказала невролог Анна Копцева.По словам Копцевой, даже при хорошем самочувствии и отсутствии головной боли, чувства усталости и нарушений сна, то есть симптомов гипертонии, повышение показателей артериального давления в состоянии покоя выше значения 140/90 миллиметров ртутного столба должно быть поводом обратиться к врачу. «Мировая практика показывает, что благодаря одному лишь контролю уровня артериального давления удается снизить риск инсульта на 50 процентов», — объяснила невролог.Она отметила, что артериальная гипертония значительно увеличивает вероятность инсульта, а регулярное измерение давления необходимо каждому, независимо от самочувствия. Измерять уровень артериального давления Копцева порекомендовала хотя бы раз в неделю.

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