Щелочная диета, которую обожают звезды — принципы, правила и советы нутрициолога

Щелочная диета — один из самых популярных подходов к питанию среди звезд Голливуда, фитнес-гуру, супермоделей и людей, следящих за здоровьем. Она обещает энергию, сияющую кожу, легкость в теле и даже замедление процессов старения. Такой режим питания помогает снизить уровень воспалений, поддерживать и улучшать обмен веществ.Почему же знаменитости так ее любят, и действительно ли она работает? Разбираем с нутрициологом Элиной Королевой ключевые принципы щелочной диеты, и как перейти на такой рацион без стресса для организма.Звезды, которые придерживаются щелочной диетыМногие знаменитости отмечают, что щелочная диета помогла им улучшить самочувствие, укрепить иммунитет и сохранить молодость кожи. Среди ее горячих фанатов Виктория Бекхэм — она регулярно делится в соцсетях рецептами щелочных блюд, утверждая, что такой режим питания помогает ей сохранять фигуру и энергию.Дженнифер Энистон отмечает, что щелочная диета способствует сиянию кожи и поддерживает тонус, с ней согласны Ким Кардашьян, Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу, Элль Макферсон — если посмотреть на этих женщин, сложно не согласиться, что в их рационе есть что-то особенное. Конечно, в комплексе с неустанной работой над собой и косметическими процедурами (отметим просто справедливости ради).Как работает щелочная диетаЭта система основана на концепции кислотно-щелочного баланса (pH). Согласно теории, продукты, которые мы употребляем, после переваривания могут окислять или ощелачивать организм.Кислотные продукты — мясо, рыба, молочные продукты, кофе, сахар, алкоголь, рафинированные углеводы. Их чрезмерное употребление может провоцировать воспалительные процессы, усталость, ухудшение состояния кожи и набор веса.Щелочные продукты — зелень, овощи, фрукты, орехи, бобовые, растительные масла. Они снижают воспаления, поддерживают уровень pH и укрепляют иммунитет.«Важно знать: организм сам прекрасно умеет поддерживать кислотно-щелочной баланс, но неправильное питание, стрессы и вредные привычки нагружают его и вызывают закисление, что приводит к развитию хронических болезней и снижению энергии», — отмечает эксперт.Основные принципы щелочной диетыГлавное правило всего одно: 80% рациона должны составлять щелочные продукты, 20% — кислотообразующие. Это значит, что основа питания — овощи, зелень, фрукты, цельные злаки, орехи и бобовые. Но есть и еще несколько важных нюансов.«Исключите обработанные продукты и минимизируйте сахар, фастфуд, консервы и полуфабрикаты. Необходимо пить больше воды с лимоном — хотя лимон сам по себе кислый, в организме он оказывает ощелачивающее действие. Постарайтесь добавить больше зелени — шпинат, руккола, петрушка, сельдерей — это, кстати, натуральные детокс-продукты», — утверждает нутрициолог.Хорошо бы ограничить кофе и алкоголь — они сильно закисляют организм и могут вызывать усталость и обезвоживание. И совершенно необходимо контролировать уровень стресса — тревога и постоянное напряжение тоже могут окислять организм.Как перейти на щелочную диету без стрессаЧтобы адаптация прошла комфортно, меняйте привычки постепенно. Утром натощак выпивайте стакан теплой воды с лимоном. Уменьшите количество сахара и переработанных продуктов — замените белый сахар на мед или сироп агавы, а сладости — на фрукты.Ограничьте молочные продукты — попробуйте заменить коровье молоко на миндальное или кокосовое. Обязательно следите за реакцией организма — если чувствуете себя энергичнее, значит, организм благодарен вам за эти перемены.Совет нутрициолога: «не воспринимайте это как „диету“, а как образ жизни, в котором вы осознанно выбираете пищу, дающую энергию и здоровье».

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