Россиян предупредили об опасных косметических кремах
«В кремах содержатся различные активные ингредиенты, консерванты и стабилизаторы, обеспечивающие эффективность средства. Со временем эти компоненты начинают разлагаться, что приводит к потере эффективности и образованию новых, потенциально опасных соединений», — сказал химик.
Кроме того, по словам Дорохова, в таких продуктах активно размножаются грибки и бактерии, потому что консерванты уже не способны эффективно подавлять их рост. По этой причине, как предупредил эксперт, использование просроченных косметических средств может приводить к развитию дерматитов, экземы и других воспалительных заболеваний.
«Некоторые косметические средства содержат бензоилпероксид, который благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам эффективен против акне, способствует очищению пор и устранению пигментных пятен. Но со временем это вещество может разлагаться, образуя бензол — летучий органический компонент, признанный канцерогеном и способствующий развитию серьезных заболеваний, включая онкологические», — объяснил Дорохов.
Химик заключил, что в некоторых случаях, при истечении срока годности или недостаточной защите упаковки, косметические крема могут быть не просто опасными для здоровья, но даже угрожающими жизни.
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