Neurology: дневная сонливость может удвоить риск слабоумия у пожилых женщин

Для женщин в возрасте 80 лет усиление сонливости в течение дня в течение пятилетнего периода связано с удвоением риска развития деменции в течение этого времени, согласно исследованию, опубликованному в издании Neurology ®, медицинского журнала Американской академии неврологии. Исследование не доказывает, что дневная сонливость вызывает деменцию; оно лишь показывает связь.«Сон необходим для когнитивного здоровья, поскольку он позволяет мозгу отдыхать и восстанавливаться, повышая нашу способность ясно мыслить и запоминать информацию. Однако мало что известно о том, как изменения сна и познания связаны с течением времени и как эти изменения связаны с риском деменции в последующие десятилетия жизни. Наше исследование показало, что проблемы со сном могут быть связаны с когнитивным старением и могут служить ранним маркером или фактором риска деменции у женщин в возрасте 80 лет», - говорит соавтор исследования Юэ Лэн из Калифорнийского университета (Сан-Франциско).Для исследования ученые рассмотрели 733 женщин-участниц, средний возраст которых составил 83 года, у которых на момент начала исследования не было легких когнитивных нарушений или деменции. За ними наблюдали в течение пяти лет.В ходе исследования у 164 участников, или 22%, развились легкие когнитивные нарушения, а у 93 участников, или 13%, развилась деменция.Участники носили на запястьях устройства для отслеживания сна и циркадных ритмов в течение трех дней в начале и в конце исследования.Исследователи изучили изменения продолжительности и качества ночного сна, дневного сна и циркадных ритмов.Спустя пять лет исследователи отметили значительные изменения в режиме сна более чем у половины участников, или 56%.Исследователи обнаружили, что участники разделились на три группы: стабильный сон или небольшие улучшения сна, 44%; снижение ночного сна, 35%; и увеличение сонливости, 21%. Снижение ночного сна включало снижение качества и продолжительности ночного сна, умеренное увеличение дремоты и ухудшение циркадных ритмов. Увеличение сонливости включало увеличение как дневного, так и ночного сна и его качества, а также ухудшение циркадных ритмов.Из группы со стабильным сном у 25, или 8%, развилась деменция. В группе со снижающимся ночным сном у 39, или 15%, развилась деменция. В группе с увеличивающейся сонливостью у 29, или 19%, развилась деменция.После корректировки по возрасту, образованию и расе, а также по таким факторам здоровья, как диабет и высокое кровяное давление, исследователи обнаружили, что у участников группы с повышенной сонливостью риск слабоумия был в два раза выше, чем у участников группы со стабильным сном. В группе со сниженным ночным сном связи обнаружено не было.«Мы заметили, что сон, дневной сон и циркадные ритмы могут кардинально измениться всего за пять лет у женщин в возрасте 80 лет», — сказал Лэн. «Это подчеркивает необходимость будущих исследований, которые рассмотрят все аспекты суточного режима сна, чтобы лучше понять, как изменения в этих режимах с течением времени могут быть связаны с риском деменции».

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