Врач Арзамасцев призвал регулярно есть зелень и рыбу при варкозе

Зелень, орехи, растительные масла и рыбу стоит регулярно употреблять при варикозе. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.В целом людям с варикозным расширением вен специалист посоветовал обратить внимание на продукты, которые помогают укрепить сосудистую стенку."Нам нужен витамин K и антиоксиданты. Они содержатся в зеленых овощах и зелени – например шпинате, капусте и кресс-салате".Для здоровья полезно употреблять ежедневно 400 граммов овощей, включая зелень и зеленые овощи, отметил диетолог."Также укрепляют сосудистую стенку полезные омега-3 жирные кислоты и Q10. Они содержатся в рыбе, маслах и орехах", – указал Арзамасцев.Рыбу диетолог посоветовал есть 4–5 раз в неделю в количестве 120–150 граммов. Орехов и масла будет достаточно по 10–20 граммов в день, заключил он.

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