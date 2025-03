Почему тренировки не всегда спасают сердце при сидячем образе жизни

Длительное время, проведенное в сидячем положении, может негативно сказываться на здоровье сердца, и одной лишь физической активности может быть недостаточно для снижения этих рисков. Такой вывод сделали ученые из Массачусетской больницы общего профиля имени Бригама, опубликовав свои результаты в Journal of the American College of Cardiology (JACC).Исследование включало анализ данных 89 530 человек, предоставленных Биобанком Великобритании. Участники делились информацией о своем образе жизни, уровне физической активности и состоянии здоровья, что позволило ученым выявить связь между длительным сидением и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как фибрилляция предсердий, сердечные приступы и сердечная недостаточность. Кроме того, были учтены случаи смертности, связанные с этими заболеваниями.Результаты показали, что те, кто проводил в сидячем положении более 10,6 часа в день, имели на 40–60% более высокий риск развития сердечной недостаточности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с менее малоподвижными участниками. Даже у людей, которые уделяли тренировкам средней и высокой интенсивности 150 минут в неделю, многие негативные последствия длительного сидения сохранялись.В то же время физическая активность продемонстрировала положительное влияние на снижение вероятности развития фибрилляции предсердий и сердечных приступов. Однако на риск смертельных исходов из-за сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности тренировки оказывали лишь частичное воздействие.Авторы исследования подчеркивают важность не только регулярной физической активности, но и сокращения времени, проведенного в сидячем положении, для поддержания здоровья сердца и снижения риска опасных заболеваний.

