Стоматолог поделился вкусным лайфхаком по уходу за зубами

О профилактике заболеваний полости рта и дополнительных методах поддержания здоровья зубов рассказал Олесь Шевченко, доктор медицинских наук, врач-стоматолог, профессор кафедры стоматологии, основатель и директор Стоматологического колледжа № 1.Жевательная резинка без сахара – это не просто приятное развлечение, а важная составляющая комплексной заботы о зубах. Если жевать одну подушечку в течение 10-15 минут после приема пищи, можно удалить значительное количество бактерий – около 100 миллионов микроорганизмов абсорбируются в жвачку. Более того, большинство жевательных резинок без сахара содержат ксилит – подсластитель, обладающий выраженными антимикробными свойствами, замедляющий рост и размножение бактерий, вызывающих кариес.Эксперт подчеркнул, что даже такие незначительные дополнения к ежедневной рутине ухода, как, например, жевание жевательной резинки после каждого приема пищи, могут оказать положительное воздействие на состояние полости рта. Важно помнить, что ни одно средство не заменит регулярную чистку зубов и профессиональную гигиену у стоматолога.Постоянные осмотры у стоматолога – краеугольный камень профилактической медицины. Регулярное наблюдение у специалиста позволяет вовремя обнаружить предпосылки к развитию стоматологических заболеваний и начальные проявления кариеса, гингивита и других патологий до того, как они перерастут в сложные или необратимые стадии. Помимо обязательных визитов к врачу и базового ухода, включающего чистку зубов утром и вечером, необходимо интегрировать в свой ежедневный режим дополнительные средства гигиены

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