Россиянам назвали самый полезный вид пищевой соли

По мнению диетолога Кристины Войт, наиболее полезной для человека является морская йодированная соль, поскольку этот продукт достаточно универсален и удобоварим для организма.По словам диетолога, именно такой сорт соли заметно улучшит блюда на вашем столе и поддержит организм при йододефиците. Войт напомнила, что здоровому человеку незачем полностью отказываться от соли, но в некоторых случаях необходимо жестче регулировать ее количество в пище и тогда морская йодированная соль — это ваш выбор.«По данным Минздрава РФ, нехватку йода в организме испытывают в той или иной степени до 70% россиян. Поэтому профилактика йододефицита не повредит, особенно если вы мало едите морепродуктов и рыбы», — поясняет специалист, напоминая, что йод особенно важен для развития детей, а нехватка этого элемента чревата для организма развитием патологий щитовидной железы.

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