Россиянам назвали самый полезный вид пищевой соли
По словам диетолога, именно такой сорт соли заметно улучшит блюда на вашем столе и поддержит организм при йододефиците. Войт напомнила, что здоровому человеку незачем полностью отказываться от соли, но в некоторых случаях необходимо жестче регулировать ее количество в пище и тогда морская йодированная соль — это ваш выбор.
«По данным Минздрава РФ, нехватку йода в организме испытывают в той или иной степени до 70% россиян. Поэтому профилактика йододефицита не повредит, особенно если вы мало едите морепродуктов и рыбы», — поясняет специалист, напоминая, что йод особенно важен для развития детей, а нехватка этого элемента чревата для организма развитием патологий щитовидной железы.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий