PLOS One: поздний отход ко сну связан с эмоциональными нарушениями
Команда проанализировала данные 546 студентов, собранные с помощью онлайн-опросника. Участники предоставили информацию о своем режиме сна, уровне осознанности, склонности к размышлениям, употреблении алкоголя, а также о симптомах депрессии и тревожности.
Результаты показали, что у «сов» (людей с вечерним хронотипом) уровень депрессии оказался значительно выше, чем у «жаворонков» (людей с утренним хронотипом).
Кроме того, совы чаще сообщали о плохом сне, что может усугублять психическое здоровье. Люди, которые поздно ложатся, реже действуют осознанно, что также связано с повышением риском депрессии.
Наконец, употребление алкоголя среди сов оказалось выше, что может негативно сказаться на эмоциональном состоянии.
Авторы исследования подчеркивают, что улучшение качества сна, повышение осознанности и сокращение употребления алкоголя могут стать эффективными мерами для снижения риска депрессии, особенно среди молодежи.
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