Nutrition & Metabolism: растительная пища вместо животной помогает похудеть

Замена продуктов животного происхождения на растительные приводит к значительной потере веса, независимо от степени обработки потребляемых продуктов.Новое исследование с участием экспертов из Университета Торонто в Канаде изучило, как потребление различных обработанных пищевых продуктов влияет на вес людей с избыточным весом.По словам команды ученых, предыдущие исследования уже показали, что диета с низким содержанием жиров и растительной пищей связана с успешной потерей веса.Однако, поскольку многие продукты питания сегодня подвергаются высокой степени переработки, исследователи задались вопросом, какое влияние оказывает степень обработки на потерю веса. Чтобы ответить на этот вопрос, в общей сложности 244 участника с избыточным весом были распределены в контрольную группу и группу веганов на 16 недель.Участники веганской группы получали низкожировую растительную диету без ограничения калорий, в то время как участники контрольной группы не меняли свой обычный рацион. Потребляемые продукты были разделены на категории от одной до четырех в зависимости от степени обработки.У участников, придерживавшихся веганской диеты, исследователи отметили значительное улучшение обмена веществ и значительную потерю веса — в среднем на 5,9 килограмма.Команда сообщает, что по сравнению с участниками контрольной группы также наблюдалось снижение индивидуальных факторов риска кардиометаболических заболеваний.По мнению экспертов, тремя наиболее важными факторами снижения веса являются сокращение потребления обработанных продуктов животного происхождения (например, копченой рыбы), необработанных или минимально обработанных продуктов животного происхождения (например, молока, говядины и яиц) и сильно переработанных продуктов животного происхождения (например, сыра и колбасы).Потеря веса при соблюдении веганской диеты происходит в первую очередь за счет снижения потребления калорий и жиров, а также за счет увеличения потребления клетчатки и более интенсивного сжигания калорий в результате метаболизма.По словам автора исследования доктора, для успешного снижения веса лучше всего съедать на обед вегетарианский бургер вместо обычного гамбургера.Другими словами, замена продуктов животного происхождения на растительные может быть эффективным способом похудеть, даже при употреблении продуктов с высокой степенью переработки, таких как соевое молоко и веганское мясо, а также заменители йогурта.«Наше новое исследование является важным напоминанием о том, что растительные продукты, считающиеся обработанными, такие как консервированная фасоль, хлопья и вегетарианские бургеры, на самом деле являются частью здорового рациона питания, который может помочь в борьбе с эпидемиями хронических заболеваний в Америке, связанными с питанием», — резюмировали авторы исследования.

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